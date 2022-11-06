Gasly: "Red Bull sporcusu olmanın ayrıcalığını özleyeceğim"

Haberi dinle

Gasly, Red Bull grubuna ilk olarak 2014 yılında katıldı ve 2018 yılında Toro Rosso ile tam zamanlı olarak F1'de yarışmaya başladı.

Daha sonra 2019'da Red Bull'un ana koltuğuna terfi etti ancak sadece 12 yarış sonra, şu anda AlphaTauri adı altında yarışan İtalyan ekibe döndü.

Yeni sezonda AlphaTauri'den Alpine'e geçerek Red Bull ile olan sekiz yıllık birlikteliğini sonlandıracak Gasly, yeni takımına geçtikten sonra en çok neyi özleyeceği hakkında konuştu.

26 yaşındaki pilot, AlphaTauri'nin aslında çoğu insanın fark ettiğinden çok daha büyük bir takım olduğunu ve Red Bull'un bir parçası olmanın kendisine pek çok avantaj getirdiğini söyledi.

GiveMeSport'a verdiği demeçte "İnsanlar çoğunlukla padokta ve Formula 1 çevresinde olup bitenleri görüyorlar ama Red Bull bundan çok daha büyük."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Bunu birkaç arkadaşımla da konuştum; Red Bull'un bir parçası olmak size pek çok sektöre ve pek çok spor dalına hatta sporcuya erişim fırsatı veriyor."

"Farklı spor dallarından yüzlerce Red Bull sporcusuyla tanıştım ve bunlardan edindiğim deneyim ve bilgi paha biçilemez."

"Maceraları ve aktiviteleri özleyeceğim! Burada akrobasi uçaklarıyla uçtum, paraşütle atladım, Avustralya'da sörf yaptım ve hayatım boyunca bahsedeceğim diğer pek çok şey yaşadım."

"Gittiğim her yerde Red Bull sporcusu olarak görüldüğüm dokuz yıl oldu. Red Bull'un dünyanın her yerinde ofisleri var."

"Her yılın başında Kaliforniya'daki Red Bull Antrenman Merkezi'nde fiziksel hazırlık yapıyordum."

"Red Bull Amerika'ya gidiyordum ve beni karşılayıp, benimle ilgileniyorlardı. Red Bull Japonya'ya gidiyordum ve onlar bizim için orada oluyorlardı. Red Bull'un içindeyken dünyanın her yerinde ayaklarınız oluyor ve bu kesinlikle özleyeceğim bir şey."

"AlphaTauri'ye ikinci ailem diyorum. Bana F1'de yarışma şansı verdiler ve birkaç yıldır bu çocuklarla birlikteyim."

"Beni tanıyorlar ve benim hakkımda her şeyi biliyorlar, karakterimi ve çalışma şeklimi biliyorlar. Onlarla çalışmak çok doğal hissettiriyor."

"Henüz duygusal hissetmiyorum ama artık onlarla birlikte olmayacağımı bildiğim Abu Dhabi yarışının duygusal anlamda zor geçeceğini biliyorum. Fakat bunlar hayatım boyunca çok güzel duygularla hatırlayacağım harika anılar olarak kalacak." dedi.