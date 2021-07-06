Gasly, Red Bull Ring'de Pirelli'nin 18 inç lastiklerini test etti

Gelecek yıl 18 inç lastiklere geçiş yapılacak ve Pirelli, yeni sezon öncesinde bu lastiklerin prototipini test etmeye devam ediyor.

Şimdiye kadar pek çok takım yeni lastikleri test etmişti. Şimdi sıra AlphaTauri'ye geldi.

İtalyan takım, Red Bull Ring'deki çifte yarışın ardından bu bölgeden ayrılmadı ve bugün 18 inç lastikleri test etti.

Direksiyona geçen isim Pierre Gasly'di ve 18 inç lastiklere uygun şekilde modifiye edilen AlphaTauri ile gün boyunca sürüş yaptı.

Gasly, kuru zeminde 164 tur atarken, bu lastiklerin aşınma seviyesini ve verimliliğini değerlendirdi.

Yarın test devam edecek ve bu kez direksiyona çaylak pilot Yuki Tsunoda geçecek.