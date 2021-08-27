Gasly: "Red Bull, Perez ve Verstappen arasındaki dengeden memnun görünüyor"

Pierre Gasly, AlphaTauri'de gösterdiği performansla dikkat çekiyor ve adı bir kez daha Red Bull ile anılıyor.

Ancak Red Bull yönetimi, Fransız pilotun AlphaTauri'ye liderlik etmesinin daha büyük bir öncelik olduğu görüşünde.

Belçika GP öncesi konuşan Gasly de açıklamalarını bu yönde yaptı.

Geleceği konusunda rahat olup olmadığı sorusuna Gasly, "Evet, elde ettiğim sonuçlarla öyle. Fakat Formula 1'de neler olacağından asla emin olmamanız gerekiyor. Bir çok şey yaşanabilir. 2019'da takıma geri döndüğümden bu yana kaydettiğim ilerlemeden memnun olduğumuzu düşünüyorum. Birlikte üç kez podyuma çıktık ve harika sonuçlar aldık."

"Takım içerisindeki zihniyet, felsefe ve dinamikler harika. Aynı zamanda bir lider olarak rolüm takımı her zaman ileriye götürmeye çalışmak. Sanırım şu anda şampiyonada beşincilik için Aston Martin ve Alpine gibi diğer takımlara karşı savaşıyoruz. Bunlar bence fabrika takımları. Yani bence harika bir dinamiğe sahibiz, herkesin sevdiği ve zevk ettiği şey bu."

"Sonuçlar da peşi sıra geliyor. Bu harika. Franz Tost ile çok iyi anlaşıyoruz ve her zaman birbirimize karşı çok dürüstüz. Bu hem spor hem de kişisel taraf için geçerli olan bir şey. Birlikte kurduğumuz ilişkiden çok zevk alıyorum. Geleceğin ne getireceğini görelim fakat büyük bir sürpriz olacağını düşünmüyorum."

"Şahsen elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sanırım şu anda ve son iki yılda aldığım sonuçlarda da görülüyorlar. Bence doğru zamanda doğru fırsata sahip olmakla alakalı. Tam olarak nasıl ifade edilir bilemiyorum ama Sergio ve Max'in tarafında herhangi bir değişiklik yapmaları gerektiğini düşünüyorlar mı bu önemli. Ayrıca tek müsait koltuk Sergio'nun koltuğu. Sergio ve Max arasındaki dengeden de memnun görünüyorlar."

"Kendi tarafımda puanlar kazanıyorum, harika sonuçlar alıyorum. Muhtemelen bana verdikleri fırsatta aldığımdan daha iyi sonuçlar elde ediyorum. Yani ne kadar vereceklerini göreceğiz ama dediğim gibi kendi tarafımda işime ve performansıma odaklanıyorum. Sahip olduğum araçla yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalışıyorum." cevabını verdi.

Gasly, pilotlar şampiyonasında sekizinci, takımlar şampiyonasında ise beşinci olmalarını istiyor.

"Bunlar benim iki kişisel hedefim. Daniel'e karşı bunu yapmak kolay olmayacak çünkü McLaren muhtemelen sezonun ikinci yarısında hızlanacak. Şimdi puan anlamında eşitiz, yani temelde sıfırdan başlıyor ve önümüzde 12 yarış var fakat imkansız bir şey değil."

"Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve aynı zamanda takımlar şampiyonasında beşinci olmamızı istiyorum ve bu, kişisel anlamda çok şey ifade edecek çünkü takım hiçbir zaman bunu yapamadı. Kendi açımdan onlara bu sonucu getirmek kesinlikle harika olacak."

"Alpine de sahip oldukları kadroyla beraber oldukça güçlü görünüyor. Yani zorlu bir savaş olacak ama elimizdeki paketten her şeyi çıkarırsak ve sorunlardan uzak durmayı başarırsak imkansız değil."

Pierre Gasly, AlphaTauri, in the Press Conference Fotoğraf: FIA Pool