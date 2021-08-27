Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Schumacher: "Bilerek kaza yapmıyorum" Sonraki / Ocon: "Alpine artık fırsat olduğunda bunları değerlendirmeye hazır"
Formula 1 / Belçika GP Haberler

Gasly: "Red Bull, Perez ve Verstappen arasındaki dengeden memnun görünüyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Red Bull'un mevcut pilotlarından memnun olduğunu ve kendisinin de sadece iyi performans göstermeye odaklandığını dile getirdi.

Gasly: "Red Bull, Perez ve Verstappen arasındaki dengeden memnun görünüyor"

Pierre Gasly, AlphaTauri'de gösterdiği performansla dikkat çekiyor ve adı bir kez daha Red Bull ile anılıyor.

Ancak Red Bull yönetimi, Fransız pilotun AlphaTauri'ye liderlik etmesinin daha büyük bir öncelik olduğu görüşünde.

Belçika GP öncesi konuşan Gasly de açıklamalarını bu yönde yaptı.

Geleceği konusunda rahat olup olmadığı sorusuna Gasly, "Evet, elde ettiğim sonuçlarla öyle. Fakat Formula 1'de neler olacağından asla emin olmamanız gerekiyor. Bir çok şey yaşanabilir. 2019'da takıma geri döndüğümden bu yana kaydettiğim ilerlemeden memnun olduğumuzu düşünüyorum. Birlikte üç kez podyuma çıktık ve harika sonuçlar aldık."

"Takım içerisindeki zihniyet, felsefe ve dinamikler harika. Aynı zamanda bir lider olarak rolüm takımı her zaman ileriye götürmeye çalışmak. Sanırım şu anda şampiyonada beşincilik için Aston Martin ve Alpine gibi diğer takımlara karşı savaşıyoruz. Bunlar bence fabrika takımları. Yani bence harika bir dinamiğe sahibiz, herkesin sevdiği ve zevk ettiği şey bu."

"Sonuçlar da peşi sıra geliyor. Bu harika. Franz Tost ile çok iyi anlaşıyoruz ve her zaman birbirimize karşı çok dürüstüz. Bu hem spor hem de kişisel taraf için geçerli olan bir şey. Birlikte kurduğumuz ilişkiden çok zevk alıyorum. Geleceğin ne getireceğini görelim fakat büyük bir sürpriz olacağını düşünmüyorum."

"Şahsen elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sanırım şu anda ve son iki yılda aldığım sonuçlarda da görülüyorlar. Bence doğru zamanda doğru fırsata sahip olmakla alakalı. Tam olarak nasıl ifade edilir bilemiyorum ama Sergio ve Max'in tarafında herhangi bir değişiklik yapmaları gerektiğini düşünüyorlar mı bu önemli. Ayrıca tek müsait koltuk Sergio'nun koltuğu. Sergio ve Max arasındaki dengeden de memnun görünüyorlar."

"Kendi tarafımda puanlar kazanıyorum, harika sonuçlar alıyorum. Muhtemelen bana verdikleri fırsatta aldığımdan daha iyi sonuçlar elde ediyorum. Yani ne kadar vereceklerini göreceğiz ama dediğim gibi kendi tarafımda işime ve performansıma odaklanıyorum. Sahip olduğum araçla yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalışıyorum." cevabını verdi.

Gasly, pilotlar şampiyonasında sekizinci, takımlar şampiyonasında ise beşinci olmalarını istiyor.

"Bunlar benim iki kişisel hedefim. Daniel'e karşı bunu yapmak kolay olmayacak çünkü McLaren muhtemelen sezonun ikinci yarısında hızlanacak. Şimdi puan anlamında eşitiz, yani temelde sıfırdan başlıyor ve önümüzde 12 yarış var fakat imkansız bir şey değil."

"Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve aynı zamanda takımlar şampiyonasında beşinci olmamızı istiyorum ve bu, kişisel anlamda çok şey ifade edecek çünkü takım hiçbir zaman bunu yapamadı. Kendi açımdan onlara bu sonucu getirmek kesinlikle harika olacak."

"Alpine de sahip oldukları kadroyla beraber oldukça güçlü görünüyor. Yani zorlu bir savaş olacak ama elimizdeki paketten her şeyi çıkarırsak ve sorunlardan uzak durmayı başarırsak imkansız değil."

Pierre Gasly, AlphaTauri, in the Press Conference

Pierre Gasly, AlphaTauri, in the Press Conference

Fotoğraf: FIA Pool

paylaşım
yorumlar
Schumacher: "Bilerek kaza yapmıyorum"

Önceki haber

Schumacher: "Bilerek kaza yapmıyorum"

Sonraki haber

Ocon: "Alpine artık fırsat olduğunda bunları değerlendirmeye hazır"

Ocon: "Alpine artık fırsat olduğunda bunları değerlendirmeye hazır"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Leclerc ve Verstappen, Russell'ın Mercedes'e geçmesi gerektiğini düşünüyorlar

30 dk
2
Formula 1

Schumacher, Mercedes'in Hamilton'a yapılan eleştiriler karşısındaki tepkisinden rahatsız

1 g
3
Formula 1

Hem Verstappen, hem de Perez'in ikinci motorları çöp olmuş

17 s
4
Formula 1

Verstappen: "Honda henüz Mercedes seviyesinde değil"

2 s
5
Formula 1

Leclerc: "Bu pist bizim için zor olacak gibi görünüyor"

15 s
Son Haberler
Leclerc ve Verstappen, Russell'ın Mercedes'e geçmesi gerektiğini düşünüyorlar
F1

Leclerc ve Verstappen, Russell'ın Mercedes'e geçmesi gerektiğini düşünüyorlar

30dk
Canlı anlatım: Belçika GP 1. antrenman seansı
F1

Canlı anlatım: Belçika GP 1. antrenman seansı

52dk
Ocon: "Alpine artık fırsat olduğunda bunları değerlendirmeye hazır"
F1

Ocon: "Alpine artık fırsat olduğunda bunları değerlendirmeye hazır"

1 s
Gasly: "Red Bull, Perez ve Verstappen arasındaki dengeden memnun görünüyor"
F1

Gasly: "Red Bull, Perez ve Verstappen arasındaki dengeden memnun görünüyor"

1 s
Schumacher: "Bilerek kaza yapmıyorum"
F1

Schumacher: "Bilerek kaza yapmıyorum"

2 s
Son Videolar
Max Verstappen; Spa, Hollanda GP ve F1 şampiyonluk savaşı hakkında konuşuyor 08:30
Formula 1
45dk

Max Verstappen; Spa, Hollanda GP ve F1 şampiyonluk savaşı hakkında konuşuyor

Spa-Francorchamps'ta sanal bir tur 01:59
Formula 1
24 Ağu 2021

Spa-Francorchamps'ta sanal bir tur

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı 00:59
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi 00:49
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek 00:52
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Canlı anlatım: Belçika GP 1. antrenman seansı Belçika GP
Formula 1

Canlı anlatım: Belçika GP 1. antrenman seansı

Ocon: "Alpine artık fırsat olduğunda bunları değerlendirmeye hazır" Belçika GP
Formula 1

Ocon: "Alpine artık fırsat olduğunda bunları değerlendirmeye hazır"

Schumacher: "Bilerek kaza yapmıyorum" Belçika GP
Formula 1

Schumacher: "Bilerek kaza yapmıyorum"

Çok Okunanlar Bugün

Leclerc ve Verstappen, Russell'ın Mercedes'e geçmesi gerektiğini düşünüyorlar
Formula 1 Formula 1

Leclerc ve Verstappen, Russell'ın Mercedes'e geçmesi gerektiğini düşünüyorlar

Schumacher, Mercedes'in Hamilton'a yapılan eleştiriler karşısındaki tepkisinden rahatsız
Formula 1 Formula 1

Schumacher, Mercedes'in Hamilton'a yapılan eleştiriler karşısındaki tepkisinden rahatsız

Hem Verstappen, hem de Perez'in ikinci motorları çöp olmuş
Formula 1 Formula 1

Hem Verstappen, hem de Perez'in ikinci motorları çöp olmuş

Verstappen: "Honda henüz Mercedes seviyesinde değil"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Honda henüz Mercedes seviyesinde değil"

Leclerc: "Bu pist bizim için zor olacak gibi görünüyor"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Bu pist bizim için zor olacak gibi görünüyor"

Perez: "Yaz arası benim için tam vaktinde geldi"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Yaz arası benim için tam vaktinde geldi"

İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmadı!
Formula 1 Formula 1

İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmadı!

Schumacher: "Mercedes artık Russell'ı seçmek zorunda"
Formula 1 Formula 1

Schumacher: "Mercedes artık Russell'ı seçmek zorunda"

Son Haberler

Leclerc ve Verstappen, Russell'ın Mercedes'e geçmesi gerektiğini düşünüyorlar
Formula 1 Formula 1

Leclerc ve Verstappen, Russell'ın Mercedes'e geçmesi gerektiğini düşünüyorlar

Canlı anlatım: Belçika GP 1. antrenman seansı
Formula 1 Formula 1

Canlı anlatım: Belçika GP 1. antrenman seansı

Ocon: "Alpine artık fırsat olduğunda bunları değerlendirmeye hazır"
Formula 1 Formula 1

Ocon: "Alpine artık fırsat olduğunda bunları değerlendirmeye hazır"

Gasly: "Red Bull, Perez ve Verstappen arasındaki dengeden memnun görünüyor"
Formula 1 Formula 1

Gasly: "Red Bull, Perez ve Verstappen arasındaki dengeden memnun görünüyor"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.