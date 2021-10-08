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Gasly: "Red Bull, 'özel' motora geçmekten emin olmasaydı asla bu kararı vermezdi"

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Pierre Gasly, Red Bull'un 2023'ten itibaren kendi motoruna geçmesinden endişe duymadığını ve eğer takım işe yaramayacağını düşünseydi, asla böyle bir karar vermeyeceklerini söyledi.

Gasly: "Red Bull, 'özel' motora geçmekten emin olmasaydı asla bu kararı vermezdi"

Honda, 2021 sonunda Formula 1'den resmi olarak ayrılmasının ardından, 2022 yılında Red Bull'la birlikte çalışmaya devam edeceklerini açıklamıştı. Gasly, Japon markanın F1'den çekileceği ilk yılda, Red Bull'a destek olmaya devam edecekleri için Honda'ya minnettar olduğunu söyledi.

Gasly, "Geçiş dönemi için iyi olacak. Red Bull aylardır bunun üzerine çalışıyordu ve şimdiye kadar Red Bull, AlphaTauri ve Honda arasındaki ilişki çok başarılı oldu."

"Honda, olabileceğimizin en iyisi olmamızı istiyor ve geçiş döneminin sorunsuz olması için gelecek yıl da destek olmaya karar verdikleri için onlara minnettarım." dedi.

2023 sezonunda ise, yeni Red Bull Powertrains bölümü, güç ünitesinin tüm kontrolünü devralacak. Red Bull Powertrains, Honda'nın motor projesiyle ilgili tüm detayları kullanma hakkına sahip olacak.

Honda, 2022 yılında güç ünitesi montajı, pist üstü mühendislik desteği ve yarış operasyonu anlamında Red Bull Powertrains'a destek olsa da, 2023'ten itibaren motorun tüm üretim ve bakımından Red Bull Powertrains sorumlu olacak.

Red Bull'un 'özel' motora geçmesiyle gücünü kaybedeceği hakkında endişeleri sorulan Gasly, "Endişem yok, çünkü Red Bull'un ne kadar güçlü olduğunu ve zirvede olmayı ne kadar istediğini biliyorum."

"Çok iyi bir pozisyonda olacaklarından %100 emin olmasalardı, bu kararı asla vermezlerdi. Bu yüzden endişelenecek pek bir şey yok." dedi.

The Honda tribute livery on the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

The Honda tribute livery on the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Formula 1'in sezon boyunca yapılan test miktarını azaltmaya devam ettirmesi ve cuma günleri artık daha az antrenman yapılması, yeni nesil sürücülerin Formula 1'e girerken yeterince deneyim sahibi olmamasına neden oluyor. Bazı takımlar doğrudan deneyim sahibi sürücüleri seçtiği için durum gençler için daha da zor oluyor.

Bu nedenle F1 CEO'su Stefano Domenicali, F1'in üzerinde çalıştığı planlardan birinin takımları gençleri kullanmaya zorlamak adına kuralları değiştirmek olduğunu doğruladı.

Gasly, eğer genç sürücülere bir şans verecekse bu kararın harika olacağını söyledi.

Gasly, "Genç bir sürücü olarak, bu test günleri ya da birinci antrenmanlar da olsa bir şans verilmesi çok önemli."

"Bunun en iyi seçenek olup olmayacağını bilmiyorum. Genç sürücülere bir şans tanımak önemli. Ancak sonuç olarak gridde 20 sürücü bulunduğundan emin olmak gerekiyor ve bence buna odaklanmalıyız. Eğer gençlere de bir fırsat vereceksek bu harika olur." dedi.

AlphaTauri genelde, Cuma günlerinde genç sürücülere fırsat tanıyan bir takım oldu. Gelecek sezon da bunu bütün takımların yapacak olması hakkında Gasly, "Bence böylesi adaletli olacak. Bir yandan da bunu sprint formatı ile beraber yapamayız. O yüzden neler olacağını bilmiyorum."

"Bütün bilgilere sahip değilim ama kağıt üzerinde de olsa genç sürücülerin bir şansı olmasından mutluyum." yorumunda bulundu.

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