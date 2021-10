Gasly: "Red Bull, 'özel' motora geçmekten emin olmasaydı asla bu kararı vermezdi"

Honda, 2021 sonunda Formula 1'den resmi olarak ayrılmasının ardından, 2022 yılında Red Bull'la birlikte çalışmaya devam edeceklerini açıklamıştı. Gasly, Japon markanın F1'den çekileceği ilk yılda, Red Bull'a destek olmaya devam edecekleri için Honda'ya minnettar olduğunu söyledi.

Gasly, "Geçiş dönemi için iyi olacak. Red Bull aylardır bunun üzerine çalışıyordu ve şimdiye kadar Red Bull, AlphaTauri ve Honda arasındaki ilişki çok başarılı oldu."

"Honda, olabileceğimizin en iyisi olmamızı istiyor ve geçiş döneminin sorunsuz olması için gelecek yıl da destek olmaya karar verdikleri için onlara minnettarım." dedi.

2023 sezonunda ise, yeni Red Bull Powertrains bölümü, güç ünitesinin tüm kontrolünü devralacak. Red Bull Powertrains, Honda'nın motor projesiyle ilgili tüm detayları kullanma hakkına sahip olacak.

Honda, 2022 yılında güç ünitesi montajı, pist üstü mühendislik desteği ve yarış operasyonu anlamında Red Bull Powertrains'a destek olsa da, 2023'ten itibaren motorun tüm üretim ve bakımından Red Bull Powertrains sorumlu olacak.

Red Bull'un 'özel' motora geçmesiyle gücünü kaybedeceği hakkında endişeleri sorulan Gasly, "Endişem yok, çünkü Red Bull'un ne kadar güçlü olduğunu ve zirvede olmayı ne kadar istediğini biliyorum."

"Çok iyi bir pozisyonda olacaklarından %100 emin olmasalardı, bu kararı asla vermezlerdi. Bu yüzden endişelenecek pek bir şey yok." dedi.

The Honda tribute livery on the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images