Gasly, Red Bull'a dönmek için kendisini "hazır" hissediyor

Gasly, son turlarda Carlos Sainz'ın yoğun baskısı altında kaldığı İtalya Grand Prix'sinde zafere ulaşmayı başarmıştı. Kırmızı bayrak ve Lewis Hamilton'ın aldığı ceza, Fransız pilotun zaferinde büyük bir rol oynasa da, ortaya koyduğu hatasız sürüş galibiyet için önemliydi.

Gasly'nin bu zaferi, kendi kariyeri için de çok önemliydi. Çünkü 2019 sezonunun başında katıldığı Red Bull'dan daha henüz 12. yarışta gönderilmişti ve bundan birkaç ay sonra Toro Rosso ile F1'deki ilk podyumunu aldı, takıma geri döndükten 13 ay sonra da ilk zaferini elde etti.

Gasly'nin yerini alan Alexander Albon ise Red Bull'da düşük profilli bir görüntü çiziyor ve Gasly, şu anda sürücüler şampiyonasında Taylandlı sürücünün sadece beş puan arkasında yer alıyor.

Red Bull defalarca kez Albon'u göndermeyeceğini belirtti, ancak Gasly eğer tam tersi bir karar çıkar ve Red Bull kendisin isterse, Avusturyalı ekip için yarışmaya hazır olduğunu söylüyor.

Gasly, "Sanırım hazırım, ama bu kararı vermek benim elimde değil."

"Beni Toro Rosso'ya geri gönderdiklerinden bu yana yaptığım tek şey kendime odaklanmak ve neler yapabileceğimi göstermek oldu."

The AlphaTauri team celebrate victory with Pierre Gasly, AlphaTauri, 1st position, after the race Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, 1st position, takes victory to the delight of his team Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Elimde doğru araçlar olduğunda, sahip olduğumuz ve gösterdiğimiz performanstan gerçekten çok memnunum. Sadece Brezilya hakkında konuşmuyorum, genel konuşuyorum, çünkü çoğu zaman oldukça güçlüydük."

"O zamandan beri gerçekten güçlü sıralama turları ve gerçekten güçlü yarışlar çıkardık. Ne olacağını göreceğiz." dedi.

Gasly, Faenza merkezli ekibin F1'deki ikinci zaferini aldı. İlk zafer tam 12 yıl önce İtalya GP'de gelmişti.

Fransız sürücü, takım tarihinde böylesine önemli bir yere sahip olmaktan gurur duyduğunu ve iyi performansının ödüllendirilmesini umduğunu belirtti.

Gasly, "Toro Rosso'da pek çok güçlü sürücü yarıştı. Bu takımla yarış kazanmayı başaran iki kişiden biri olduğum için gerçekten mutluyum."

"Sanırım güçlü sonuçlar bir şeylerle ödüllendirilmeli ve neler olacağını göreceğiz. Şu anda gerçekten düşünmek istediğim bir şey değil. Sadece bu anın tadını çıkarmak istiyorum, çünkü bu F1'deki ilk galibiyetim."

"Daha sonra bunu düşünmek için yeterli vaktim olacak." dedi.