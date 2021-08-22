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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Gasly: "Red Bull beni ana takımda istemiyor gibi görünüyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Red Bull'un ana takımına geçmeyi beklemediğini dile getirdi.

Gasly: "Red Bull beni ana takımda istemiyor gibi görünüyor"

Pierre Gasly, Daniel Ricciardo'nun ayrılığı sonrası 2019 yılında Red Bull'un ana takımına katılmıştı ancak Belçika GP ile beraber AlphaTauri/Toro Rosso'ya gönderildi.

Sonrasında Gasly burada harika performanslar ortaya koydu ancak Red Bull, kendisini ana takıma almayı düşünmedi.

Helmut Marko, Gasly'nin kontratını uzatarak en az bir yıl daha kendisini AlphaTauri'de tutacaklarını ima ediyor.

Genel olarak Red Bull, Gasly'i AlphaTauri takımına liderlik etmesi için burada tutmak istese, Gasly ortaya koyduğu güçlü performansla daha üst pozisyonlar için savaşmak istiyor.

RacingNews365'e konuşan Gasly de Red Bull'un kendisini ana takıma alacağına inanmadığını belirtti.

Gasly şöyle konuştu: "Bu, büyük ölçüde Red Bull'a bağlı olan bir şey."

"Teoride her şey mümkün ve bunlar Helmut Marko ile zaten tartıştığımız şeyler. Fakat şu anda Red Bull'un bunu yapmak istediğini düşünmüyorum."

Gasly buna rağmen yılın ilk yarısında ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu dile getirdi.

 "Muhtemelen F1'de şimdiye kadarki en iyi sezon başlangıcım oldu. Gerçekten başarılı geçti. Bakü'de podyuma çıkmayı başardık ki ilk 10 yarışın en önemli olayı buydu."

"Bu yıl harika cumartesi günleri geçirdik, sıralama turları her zaman harikaydı, aracı çoğu yarışta üçüncü bölüme geçirdik ve bu büyük bir başarı. Pazar günleri ise pek iyi başlayamasak da ilerlemek kaydettik ve oldukça hızlı araçlarla mücadele ettik. Bazen McLaren, bazen Ferrari ile savaştık."

"Şu anda şampiyona beşinciliği için savaşıyoruz ki bu daha önce hiç yaşanmamıştı. Bu, harika bir yıl geçirdiğimizi gösteriyor ve kişisel hedefim takıma bu pozisyonu getirmeye çalışmak olacak."

"Şu ana kadar bizim için oldukça heyecan verici bir sezon oldu."

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