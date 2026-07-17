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Formula 1 Belçika GP

Gasly, Racing Bulls’un performansına dikkat çekti: "Zorlu bir süreç bizi bekliyor"

Alpine pilotu Pierre Gasly, Belçika Grand Prix'si öncesinde Racing Bulls takımının kendileri için büyük bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Kanada'ya getirdikleri büyük güncelleme paketinden bu yana orta sıranın en dikkat çeken ekibi olan Racing Bulls, son haftalarda sergilediği performansla büyük beğeni topluyor. Bu performanslar pist üstünde de istikrarlı sonuçlara dönüşmüş durumda; öyle ki Liam Lawson ve Arvid Lindblad ikilisi son dört yarışın her birinde takıma çift araçla puan getirmeyi başardı. Ayrıca Yeni Zelandalı pilot Lawson, çaylak takım arkadaşının teknik bir sorun nedeniyle start alamadığı Montreal'de de etkileyici bir yedincilik de elde etmişti.

Bu sonuçların ardından Racing Bulls, şampiyona beşincisi Alpine'in sadece bir puan gerisinde yer alıyor. Britanya Grand Prix'sinde kendisinin ve Franco Colapinto’nun puan almasına rağmen Gasly, orta sıradaki rakiplerinin performansı göz önüne alındığında elde ettikleri sonucun aslında "kötünün iyisi" olduğunu kabul etti.

Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Belçika’da da benzer bir senaryonun yaşanıp yaşanmayacağı sorulan Gasly, durumu şu sözlerle değerlendirdi: "Racing Bulls son birkaç hafta sonudur gerçekten çok güçlü görünüyor.” 

“Yanılmıyorsam son dört yarışta her iki araçla birden puan almayı başardılar. Kesinlikle harika bir iş çıkardılar; bizim son birkaç haftadaki performansımıza kıyasla çok daha iyilerdi.” 

“Onlar son derece rekabetçi olduğu için bizim adımıza mücadele oldukça zor geçecek."

Fransız pilot, Alpine’in A526 aracına kendi güncellemelerini getirene kadar bu durumun değişmesini beklemediğini söylese de, rakiplerinin işini zorlaştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurguladı: “Mevcut durum rekabetin imkânsız olduğu anlamına gelmiyor.” 

Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Fotoğraf: Marc Fleury

“Ancak aracımıza bir sonraki güncelleme paketini ekleyene kadar geçecek süreç, her ne kadar bu kelimeyi kullanmayı sevmesem de, daha çok 'kötünün iyisi' tadında bir mücadele olacak.” 

“Yarış yarış ilerleyip onların puan almasını olabildiğince zorlaştırmaya çalışacağız. Şampiyonada şu an onlardan sadece bir puan öndeyiz ve bu avantajı elimizden geldiğince korumak istiyoruz.” 

“Fakat gerçekten zorlu bir süreç bizi bekliyor."

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