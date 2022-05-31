Gasly: "Puan kazanmayı hak etmiştik"

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AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, sıralama turlarındaki strateji hatasının ardından 17. başladığı Monako'da, herkesten önce geçiş lastiğine geçti ve iyi bir yükselişle 11. oldu.

Yarışın ardından konuşan Fransız pilot, hafta sonuyla ilgili şöyle dedi: "17. başlayıp, 11. olmak Monaco için çok iyi bir sonuç."

"Yarış başlamadan önce yağmurun başladığını görünce gülümsedim çünkü bu bizim yükselmemiz için şanstı."

"Erken pit stop yaptık çünkü takıma da söyledim, 17. sıradaydık ve kaybedecek hiçbir şeyim yoktu. Takımdan pit için hazırlanmalarını istedim ve hemen pite girdim çünkü diğerleriyle aynı stratejide kalmak istemedim. Başlangıçta durum zordu çünkü risk aldık ve kumar oynadık. Fakat bulunduğumuz nokta göz önüne alındığında doğru zihniyet buydu."

Pierre Gasly, AlphaTauri Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Monako'da bu araçlarla mücadele etmekten, farklı çizgiler denemekten ve farklı şeyler yapmaktan keyif aldım. Bu pist şartlarında sürüş yapmak güzeldi. Sonunda puanla ödüllendirilememek biraz üzücü çünkü muhtemelen bunu hak etmiştim. İlk pit stopumuzda altı ila yedi, ikinci pit stopumuzda ise üç saniye civarı vakit kaybettik. Masanın üzerindeki bu 10 saniyelik zaman, bize bir puana mâl oldu."

"Yine de antrenmanlara ve bugünkü tempoya bakarsak, bence hafta sonundan çıkarabileceğimiz pek çok olumlu şey var. Bu yüzden odaklandığım şey bu."

Gasly, Daniel Ricciardo'ya yaptığı atakla da dikkat çekti.

Fransız pilot bu konuda şöyle dedi: "Oldukça yakındı! Önümdeki pilotlardan çok daha hızlıydım. Sakin kalmam gerekiyordu çünkü onları çok çabuk yakaladım. Onları geçmek istiyordum ama savunma iyiyse o zaman boşluk kalmıyordu. Yani yaratıcı olmalıydım ve yaptığım şey buydu."

"F1 sürücüleri olarak hepimiz birer sanatçıyız, her zaman yeni fikirler bulmalıyız ve ben de alışılmadık yerlerde geçiş yapmaya çalıştım. Sonunda işe yaradı ve bundan memnunum."

"Sadece çok geriden başladık ve sıralama turlarındaki yanlış seçimlerin bedelini ödedik."

"Takım dün benden dünle alakalı özür diledi. Yaptığımız yanlışları ve neyi daha iyi yapabileceğimizi konuştuk. Her şey bence çok açık. Şimdi önümüze bakıp hatalarımızı en aza indirdiğimizden emin olmalıyız çünkü zaten altı yarış geride kaldı ve henüz geçen yılki performansı sergileyemedik. Bu çocukları tanıyorum ve yapabilecekleri şeyleri biliyorum. Sadece işimize odaklanmalı ve eskiden yaptığımız işi yapmayı sürdürmeliyiz."