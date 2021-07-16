Gasly: "Pozisyon kazanmak zor olacak"

Britanya Grand Prix’si öncesinde konuşan Gasly, sıralama turları öncesinde az antrenman süresine sahip olmalarının AlphaTauri’nin işine yarayabileceğini çünkü doğrudan iyi bir tempo yakalayabildiklerini söylemişti.

Ancak Fransız pilot, ilk antrenman seansını 11. sırada tamamlayarak hafta sonuna beklediği kadar güçlü bir başlangıç yapamadı.

Ardından sıralama turlarında ise Gasly, 1:27.273’lük turuyla ikinci bölümde elendi ve seansı 12. sırada tamamladı.

Beklentilerinin altında geçen sıralama turlarının ardından konuşan Gasly, aracın dengesi konusunda zorlandıklarını söyledi.

“İlk antrenmandan itibaren aracını dengesi açısından zorlandık. Bu yüzden sıralamalarda değişiklikler yaptık ama bu yeterli olmadı.”

“İlk bölümün sonlarına doğru attığım turlardan memnundum, ikinci bölümde de temiz turlar attım ama çizgiyi geçtiğimizde ve tur süremi gördüğümde yeterli olmayacağını anladım.

“Düzlüklerde yavaşız ve virajlarda zorlanıyoruz. Bu yüzden biraz daha analiz yapmalıyız.”

Ayrıca Gasly, geçiş yapmanın oldukça zor olduğu Silverstone’da, bu sıralama sonucunun işlerini daha da zorlaştıracağını düşünüyor.

Fransız pilot, “Bence, bu [geçiş yapmak] zor olacak. Dürüst olmak gerekirse hiç kolay olmayacak çünkü araca bu noktadan sonra dokunamıyoruz, sadece ikinci antrenman seansında lastikleri daha iyi anlayabilme fırsatına sahip olacağız. Bu yüzden, kolay olmayacak.”

“Farklı bir format ve yarın sprint yarışında pek çok şey yaşanabilir. Bu yüzden umarım aracımız daha iyi olur ama açıkçası negatif olmak istemem ama bu seneki en kötü sıralama seansımızdı."

"Bunu değiştirmek için yeterli antrenman süresine sahip olmamamız büyük bir şanssızlık.” yorumlarını yaptı.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 1 / 1 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images