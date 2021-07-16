Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Ricciardo, 4. sırayı alamadığından dolayı hayal kırıklığına uğramış Sonraki / Horner: “F1, 2025'ten itibaren yüksek devirli ve sesli motorlara geçmeli”
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Gasly: "Pozisyon kazanmak zor olacak"

Ekleyen:

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, hüsrana uğratıcı sıralama turları ardından yarınki sprint yarışında pozisyon kazanmanın zor olacağını düşünüyor.

Gasly: "Pozisyon kazanmak zor olacak"

Britanya Grand Prix’si öncesinde konuşan Gasly, sıralama turları öncesinde az antrenman süresine sahip olmalarının AlphaTauri’nin işine yarayabileceğini çünkü doğrudan iyi bir tempo yakalayabildiklerini söylemişti.

Ancak Fransız pilot, ilk antrenman seansını 11. sırada tamamlayarak hafta sonuna beklediği kadar güçlü bir başlangıç yapamadı. 

Ardından sıralama turlarında ise Gasly, 1:27.273’lük turuyla ikinci bölümde elendi ve seansı 12. sırada tamamladı.

Beklentilerinin altında geçen sıralama turlarının ardından konuşan Gasly, aracın dengesi konusunda zorlandıklarını söyledi.

“İlk antrenmandan itibaren aracını dengesi açısından zorlandık. Bu yüzden sıralamalarda değişiklikler yaptık ama bu yeterli olmadı.”

“İlk bölümün sonlarına doğru attığım turlardan memnundum, ikinci bölümde de temiz turlar attım ama çizgiyi geçtiğimizde ve tur süremi gördüğümde yeterli olmayacağını anladım. 

“Düzlüklerde yavaşız ve virajlarda zorlanıyoruz. Bu yüzden biraz daha analiz yapmalıyız.”

Ayrıca Gasly, geçiş yapmanın oldukça zor olduğu Silverstone’da, bu sıralama sonucunun işlerini daha da zorlaştıracağını düşünüyor.

Fransız pilot, “Bence, bu [geçiş yapmak] zor olacak. Dürüst olmak gerekirse hiç kolay olmayacak çünkü araca bu noktadan sonra dokunamıyoruz, sadece ikinci antrenman seansında lastikleri daha iyi anlayabilme fırsatına sahip olacağız. Bu yüzden, kolay olmayacak.”

“Farklı bir format ve yarın sprint yarışında pek çok şey yaşanabilir. Bu yüzden umarım aracımız daha iyi olur ama açıkçası negatif olmak istemem ama bu seneki en kötü sıralama seansımızdı."

"Bunu değiştirmek için yeterli antrenman süresine sahip olmamamız büyük bir şanssızlık.” yorumlarını yaptı.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02
1/1

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Ricciardo, 4. sırayı alamadığından dolayı hayal kırıklığına uğramış

Önceki haber

Ricciardo, 4. sırayı alamadığından dolayı hayal kırıklığına uğramış

Sonraki haber

Horner: “F1, 2025'ten itibaren yüksek devirli ve sesli motorlara geçmeli”

Horner: “F1, 2025'ten itibaren yüksek devirli ve sesli motorlara geçmeli”
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Britanya GP: İlk sprint sıralama yarışına Hamilton birinci sıradan başlayacak!

4 s
2
Formula 1

Verstappen: ''Sürüşte garip bir his vardı''

3 s
3
Formula 1

Sıralama turlarında Hamilton'a hava koridoru sağlayan Bottas: “Biz bir takımız”

2 s
4
Formula 1

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler

2 g
5
Formula 1

Horner: “F1, 2025'ten itibaren yüksek devirli ve sesli motorlara geçmeli”

1 s
Son Haberler
Horner: “F1, 2025'ten itibaren yüksek devirli ve sesli motorlara geçmeli”
F1

Horner: “F1, 2025'ten itibaren yüksek devirli ve sesli motorlara geçmeli”

1 s
Gasly: "Pozisyon kazanmak zor olacak"
F1

Gasly: "Pozisyon kazanmak zor olacak"

1 s
Ricciardo, 4. sırayı alamadığından dolayı hayal kırıklığına uğramış
F1

Ricciardo, 4. sırayı alamadığından dolayı hayal kırıklığına uğramış

1 s
Sıralama turlarında Hamilton'a hava koridoru sağlayan Bottas: “Biz bir takımız”
F1

Sıralama turlarında Hamilton'a hava koridoru sağlayan Bottas: “Biz bir takımız”

2 s
Russell: "Bu sonucu Silverstone'da elde etmek inanılmaz bir his"
F1

Russell: "Bu sonucu Silverstone'da elde etmek inanılmaz bir his"

2 s
Son Videolar
Formula 1: Vettel, sprint yarışları hakkında eleştiride bulundu 00:51
Formula 1
5 s

Formula 1: Vettel, sprint yarışları hakkında eleştiride bulundu

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır 00:40
Formula 1
10 Tem 2021

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır

Porsche ya da Audi'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek? 06:15
Formula 1
8 Tem 2021

Porsche ya da Audi'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek?

Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor 07:40
Formula 1
5 Tem 2021

Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor

Avusturya Grand Prix'si Gridi 01:01
Formula 1
4 Tem 2021

Avusturya Grand Prix'si Gridi

Daha fazlası
Selin Elif Köse
Hamilton: “Takımın çalışmaları ve taraftarların enerjisi sayesinde başardık” Britanya GP
Formula 1

Hamilton: “Takımın çalışmaları ve taraftarların enerjisi sayesinde başardık”

W Series Silverstone: Powell, bu sezonki ikinci pole pozisyonunu kazandı Silverstone
W Series

W Series Silverstone: Powell, bu sezonki ikinci pole pozisyonunu kazandı

Hamilton: "Kimsenin beni etkilemesine izin vermeyeceğim"
Formula 1

Hamilton: "Kimsenin beni etkilemesine izin vermeyeceğim"

Çok Okunanlar Bugün

Britanya GP: İlk sprint sıralama yarışına Hamilton birinci sıradan başlayacak!
Formula 1 Formula 1

Britanya GP: İlk sprint sıralama yarışına Hamilton birinci sıradan başlayacak!

Sıralama turlarında Hamilton'a hava koridoru sağlayan Bottas: “Biz bir takımız”
Formula 1 Formula 1

Sıralama turlarında Hamilton'a hava koridoru sağlayan Bottas: “Biz bir takımız”

Verstappen: ''Sürüşte garip bir his vardı''
Formula 1 Formula 1

Verstappen: ''Sürüşte garip bir his vardı''

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler
Formula 1 Formula 1

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler

Horner: “F1, 2025'ten itibaren yüksek devirli ve sesli motorlara geçmeli”
Formula 1 Formula 1

Horner: “F1, 2025'ten itibaren yüksek devirli ve sesli motorlara geçmeli”

Galeri: Mevcut renk düzenleri, 2022 F1 araçlarında nasıl görünüyor?
Formula 1 Formula 1

Galeri: Mevcut renk düzenleri, 2022 F1 araçlarında nasıl görünüyor?

Britanya GP 1. antrenman: Verstappen, 0.7 saniye farkla en hızlısı!
Formula 1 Formula 1

Britanya GP 1. antrenman: Verstappen, 0.7 saniye farkla en hızlısı!

Ricciardo, 4. sırayı alamadığından dolayı hayal kırıklığına uğramış
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, 4. sırayı alamadığından dolayı hayal kırıklığına uğramış

Son Haberler

Horner: “F1, 2025'ten itibaren yüksek devirli ve sesli motorlara geçmeli”
Formula 1 Formula 1

Horner: “F1, 2025'ten itibaren yüksek devirli ve sesli motorlara geçmeli”

Gasly: "Pozisyon kazanmak zor olacak"
Formula 1 Formula 1

Gasly: "Pozisyon kazanmak zor olacak"

Ricciardo, 4. sırayı alamadığından dolayı hayal kırıklığına uğramış
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, 4. sırayı alamadığından dolayı hayal kırıklığına uğramış

Sıralama turlarında Hamilton'a hava koridoru sağlayan Bottas: “Biz bir takımız”
Formula 1 Formula 1

Sıralama turlarında Hamilton'a hava koridoru sağlayan Bottas: “Biz bir takımız”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.