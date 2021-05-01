Gasly: "Portimao, AlphaTauri'ye uymuyor"

AlphaTauri, cuma ve cumartesi günü, önceki iki yarışta olduğu gibi üst sıralar için mücadele edemedi.

Pierre Gasly son bölüme kalmayı başarsa da, seansı dokuzuncu sırada tamamladı.

Seansın ardından soruları yanıtlayan Gasly, "Bu pistin ilk iki yarışa kıyasla daha zor olduğunu söylemek bence doğru olur. Fakat böyle olmasını bekliyordum. Bu pistte çok farklı virajlar var, daha düşük hızlı, yüksek hızlı bölümler var."

"Rüzgara karşı çok hassas olan aracımızın bu şartları o kadar da çok sevmediğini biliyorduk. Bu yüzden üçüncü bölüme kalmak güzeldi. Çünkü bu hafta sonu Alpine'in performansı baz alındığında bunu yapmanın çok zor olacağını biliyorduk. Yine de ilk 10'a girmeyi başardık."

"Elbette genel performans anlamında biraz hayal kırıklığı yaşadım. Çünkü pek çok şey denememize rağmen bu hafta sonu yaşadığımız sorunlara çözüm bulamadık."

"Üçüncü bölümde temiz bir tur atmak da çok zordu çünkü çok fazla rüzgar vardı, bu da durumu zorlaştırdı. Fakat durum herkes için aynıydı. Sorunların neyden kaynaklandığını anlamamız gerekiyor çünkü sanırım gelecekte buna benzer durumlarla ve benzer şartlarla karşılaşacağız. Pist düzenine ve viraj hızlarına baktığımızda, Barselona'da normale döneceğimizi düşünüyorum. Fakat evet, bu şartlarda aracımızın performansı üzerinde çalışmamız gerekiyor." dedi.

Ayrıca Gasly, pistin kendilerine uygun olmadığı kadar başka takımlara da uygun olduğu görüşünde.

"Bazı virajlarda diğerleri kadar iyi durumda değiliz. Mesela buraya gelirken Alpine'in çok hızlı olacağını biliyordum çünkü düşük hızlı virajlarda gerçekten hızlılar ve durum tam olarak böyleydi. Şu anda güç düzeni biraz karışmış durumda. McLaren ve Ferrari'nin daha fazla tempoya sahip olduklarını düşünüyorum."

"Yarın yarışta mümkün olduğunca akıllı davranmamız gerekiyor. Ne kadar ileri gideceğimizi göreceğiz. Bence bu, yarış için kilit nokta olacak ve sonrasında da elimizden geleni yapacağız. Geçen yıl burada pek çok geçiş fırsatı vardı. Umarım iyi mücadeleler görürüz ve puan kazanırız."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images