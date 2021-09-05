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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Gasly: "Pole pozisyonunu kazanmış gibiyim"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, sıralama turlarında dördüncü olmasının ardından pole pozisyonunu kazanmış gibi hissettiğini söyledi.

Gasly: "Pole pozisyonunu kazanmış gibiyim"

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, antrenmanlarda araçtan memnun olmasa da, sıralama turlarında bir kez daha araçtan maksimumu çıkardı ve dördüncü oldu.

Sadece Mercedes pilotları ve Max Verstappen'e geçilen Pierre Gasly, sıralama turlarının ardından yaşadığı sevinci dile getirdi.

Gasly şöyle konuştu: "İki Mercedes pilotunun ve Max'in hemen ardında dördüncü sırada yer aldığım için çok mutluyum. Dördüncülük takımımız için pole pozisyonuna eşdeğer."

"Hafta sonu zordu, sıralama turlarından önce tempomuzdan emin değildik ancak seans boyunca geliştik ve oldukça rekabetçiydik."

"Şu anda nasıl bu kadar ilerleme kaydettiğimiz konusunda hiçbir açıklamamız yok. Şaşırtıcı bir şekilde hafta sonu boyunca hızlı olan her iki Ferrari sürücüsünün de önüne geçmeyi başardım. İlk seanstan itibaren araçtan çok memnundum."

"Her zaman çok rekabetçi olmayı başarıyoruz ancak Zandvoort kolay bir pist değil. Kimse burada neler olacağını bilmiyordu. Zandvoort herkes için yeni bir pist olduğu için elimizin altında belirli bir referans yoktu. Bu yüzden ayarlar üzerinde biraz çalışmamız gerekti. Doğru yönü bulmayı başardık ve takımın çalışma şeklinden çok memnun kaldım. Yarışı mümkün olduğunca yüksek sıralarda bitirmeye çalışacağız."

"Önümüzde uzun bir yarış var ve bu pistte hata yapmak çok kolay. Burada her şey olabilir. Doğru kararlar vermek ve bitiş çizgisine ulaşmak çok önemli olacak. Ferrari'nin iki aracına karşı tek aracımız olacak. Bizimle bir şeyler oynamaya çalışabilirler veya bizi tek bir stratejiye itebilirler. Her zaman olduğu gibi hızlı gitmeye çalışacağız. Eğer hızlıysanız hem savunma hem de atak yapabilirsiniz. En önemli şey bu olacak. Bizim için mümkün olabilecek en yüksek pozisyondan başlamam iyi olacak. Bence bu araçtan daha fazlasını çıkarmak mümkün değildi, bugün her şeyi aldık."

Zandvoort'un dar ve küçük pit yolunda bazı olaylar yaşanmasını bekleyip beklemediği sorusuna Gasly, "Evet, bence sorun yaratabilir. Sıralama turlarında bile zorluklar vardı ama umarım FIA bazı önlemler alır. Kendi açımızdan dikkatli davranacağız." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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