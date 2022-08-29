Gasly: "Pit yolundan dokuzunculuk inanılmaz"

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AlphaTauri pilotları için Belçika GP öncesi oldukça stresliydi. Yuki Tsunoda, Pazar günü güç ünitesinde yapılan değişiklikler nedeniyle pit yolundan başlayacaktı ancak Gasly de, starttan önce yaşanan elektronik sorunu nedeniyle pit yoluna çekilmek zorunda kaldı ve her iki AlphaTauri pilotu da yarışa pit yolundan başladı.

Buna rağmen özellikle Gasly çok güçlü bir yarış çıkardı ve eğlenceli mücadelelerin ardından 9. olmayı başardı. Gasly böylece Azerbaycan GP'den sonra ilk puanlarıyla tanışmış oldu.

Gasly, "Harika bir yarıştı. 100. yarışımdı, bu açıdan özeldi. Yarışı bitirdiğimiz yere gerçekten şaşırdım çünkü pit yolundan başlamamın ardından ilk 10 içerisinde bitirmek gerçekten inanılmaz, bu yüzden bu sonuçtan mutlu olmalıyız."

"Açıkçası gridde 8. sırada olacaktık ancak bir sorun yaşadık ve garaja dönmek zorunda kaldık. Neyse ki aracımızı çalıştırabildik ve pit yolundan da olsa yarışa başlayabildik."

"Aracımız henüz istediğimiz seviyede değil, hâlâ üzerinde çalışmamız gereken alanlar var ancak bugün yeniden güçlü puanlar alabildiğimiz için memnunum." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Gasly gibi yarışa pit yolundan başlayan Tsunoda, sert lastiklerle yarışa başlayan tek isimdi ancak bu strateji işe yaramadı. Japon pilot yarışı 13. sırada tamamlayabildi.

Tsunoda, "Pit yolundan başlamak her zaman zordur ancak bugünkü performansımız güçlüydü ve stratejimiz iyiydi. Yarış içerisinde ilerlemeyi başardık."

"Ne yazık ki pit stoplarda çok zaman zaman kaybettik ve ardından DRS treninde takılı kaldım ancak yine de bugünkü sürüşümden ve aracın hissiyatından mutluyum. Umarım bu hafta sonu bulduğumuz performansı Hollanda'ya da taşır, temiz bir yarış hafta sonuyla yeniden puanlar hedefleyebiliriz." dedi.