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Formula 1 / Japonya GP Haberler

Gasly: "Pistteki çekici asla kabul edilemez bir durumdu"

Pierre Gasly, Japonya GP'de yarış esnasında piste giren çekici hakkında; 'bu durumun kabul edilemez' olduğunu söyledi.

Zeynep Taş
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Gasly: "Pistteki çekici asla kabul edilemez bir durumdu"
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Yağışlı ve ıslak bir startın ardından ilk turda, pist koşullarından dolayı birkaç kaza ve yarış dışı kalma yaşandı. 

Ancak bu olaylardan en şaşırtıcı olanı, yarış esnasında pistte bulunan çekiciydi. 

İlk turun 12. virajında Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın aracın kontrolünü kaybetmesi ve bariyerlerle temas etmesinin ardından, yarışa güvenlik aracı dahil oldu. O esnada pilotlar, pist üzerinde karşıdan gelen bir çekici olduğunu fark ettiler.

Gasly bu konuda, "Aklıma gelen ilk şey Jules'un [Bianchi] kazası oldu."

"Jules'u sekiz yıl önce benzer koşullarda kaybettik, nasıl oluyor da sekiz yıl sonra çakıl havuzunda değil de pistte bir çekici görüyoruz anlamıyorum."

"Bu Jules'a, ailesine, sevdiklerine ve herkese saygısızlık."

"Çok kötü kazalar yaşanabilirdi, Carlos gibi aracın kontrolünü kaybedebilirdim. Ayrıca pistte hızlı gidiyorduk, ki yavaş gidiyor olsak bile bu kabul edilemez bir durum."

"Ayrıca ben çekiciyi biraz geç fark ettim, çünkü güvenlik aracı pistteydi ve deltaya uyup konvoyu yakalamam gerekiyordu, o yüzden son dakika gördüm sayılır."

"Ardından hemen yavaşlamaya çalıştım çünkü ani bir şekilde frene bassam aracın kontrolünü kaybedebilirdim."

"Bir kaza yaşamadığım ve sağlıklı olduğum için minnettarım. Umarım bir daha böyle bir şey yaşanmaz."

"Gelecek için istediğim en önemli şey, ister F1'de ister daha genç kategorilerde olsun, hepimizin güvende olması. Umarım kimse benzer bir durumla karşılaşmaz ve bu durumdan ders çıkarabiliriz." dedi.

Pierre Gasly, Scuderia AlphaTauri, sprints down the pit lane

Pierre Gasly, Scuderia AlphaTauri, sprints down the pit lane

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bugünkü durumun 2020 Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turlarında yaşanan durumla benzerliği soruldu. Türkiye GP'nin Q2 bölümünde, sıralama turları yeniden başladığında kaçış alanında bir çekici vardı.

Gasly, "Türkiye'de çekicinin konumu biraz daha uzaktaydı, yine de kabul edilebilir değildi ama bugünkü çekici benim sol ön lastiğimden sadece iki metre uzaktaydı."

"Gelecek için istediğim en önemli şey, ister F1'de ister daha genç kategorilerde olsun; hepimizin güvende olması. Umarım kimse benzer bir durumla karşılaşmaz ve bu durumdan ders çıkarabiliriz." şeklinde yanıt verdi.

AlphaTauri pilotunun, Sainz'ın kazasından sonra ön kanadında bir tabela parçasıyla pite geldiği görülmüştü.

Gasly, "En son başladığımız için neredeyse önümü göremiyordum, ardından Carlos 12. virajda aracın kontrolünü kaybetti ve pist dışına çıkıp kaza yaptı."

"Sonuç olarak önüme göremediğim bir tabela parçası çıktı ve ön kanadımı kırdım, daha sonra pite girdim." dedi.

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