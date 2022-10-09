Gasly, piste giren çekici nedeniyle çok öfkeli

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Pazar günü Suzuka'da şiddetli yağmur nedeniyle yarış kontrol, starttan yalnızca iki tur sonra kırmızı bayrak çıkardı. Bunun öncesinde Carlos Sainz kaza yaparken, pistin çeşitli noktalarında bazı olaylar vardı.

Gasly kırmızı bayrak altında pit yoluna dönen son sürücüydü ancak aracından indikten sonra garajdaki takım çalışanlarıyla hararetli şekilde konuştuğu görüldü.

Sonrasında AlphaTauri aracından alınan görüntülerde Gasly'nin Sainz'ın aracını kurtarmak için pistin sol tarafında duran bir çekiciyi geride bıraktığı görüldü.

Yarışta kırmızı bayrak olmasına rağmen Gasly henüz pite dönmemişti ve bu durum epey tepki çekti.

Fransız sürücü, "Pistteki bu çekici de ne? Yanından geçtim. Bu kabul edilemez. Neler olduğunu hatırlayın. Buna inanamıyorum." dedi.

Bu olay, Jules Bianchi'nin Suzuka'da şiddetli yağmur altında çekiciye çarpması ve sonrasında ağır şekilde yaralanmasından sekiz yıl sonra yaşandı.

FIA, konu üzerine yapılan eleştirilerden ötürü, "3. turdaki kazanın ardından, aracın pist üstünde kaldırılması için güvenlik aracı piste çıktı. Hasar alıp güvenlik aracı arkasında pit stop yapan 10 numaralı araç o esnada arayı kapatmak için yüksek hızda seyrediyordu. Koşullar kötüleşirken 10 numaralı araç hasar aldığı olay yerinden geçmeden önce kırmızı bayrak çıkmıştı." açıklamasını yaptı.