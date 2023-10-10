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Formula 1 / Katar GP Haberler

Gasly: "Pist sınırları konusundan dersler çıkarmam gerekiyor"

Alpine pilotu Pierre Gasly, Katar'da kaçan puan fırsatları nedeniyle üzgün görünüyor.

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Pierre Gasly, Alpine F1 Team

Alpine pilotu Pierre Gasly, Katar'da gerçekleştirilen yarışta pist limitlerini aştığı için cezalar aldı ve hafta sonunu puansız kapattı.

Yarışın ardından Fransız sürücü büyük hayal kırıklığı yaşıyordu ve şöyle dedi: "Puan kazanma potansiyeli vardı, bu yüzden yarışın gidişatından dolayı hayal kırıklığına uğradım.

"İyi bir gün değildi, pist limitleriyle ilgili çok fazla hata yaptım ve bu bana 15 saniyeye mâl oldu."

"Bu yüzden kendimle ilgili hayal kırıklığına uğramış durumdayım çünkü açıkçası birkaç santimetreden bahsediyorsunuz, bu hiçbir şey değil, ama bunun bedelini ağır ödedim. Önemli puanlar kaybettik."

"Bu yüzden bundan ders çıkarmam gerekiyor."

"Sonuç olarak zor bir gündü. İyi bir başlangıç yaptım ama önümde Mercedes olduğu için yavaşlamak zorunda kaldım ve iki pozisyon daha kaybettim."

"Ondan sonra da tüm yarış boyunca enerji yönetimi sorunları yaşadık ve bu da bana tüm yarış boyunca düzlük hızına mâl oldu."

Pierre Gasly, Alpine A523, passes the chequered flag

Pierre Gasly, Alpine A523, passes the chequered flag

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bunu telafi etmeye çalışırken çok fazla risk aldım. Yani bizim için iyi bir gün değildi."

Gasly, şaşırtıcı olmayan şekilde bunun "sezonun en zor yarışı" olduğunu söylüyor.

"Yılın en zorlu yarışıydı. Aracın içi çok sıcaktı ve fiziksel olarak çok zorlayıcıydı."

"Yani böyle olacağını biliyordum. Çok sıkı çalıştığımı ve griddeki en iyi fiziksel durumlardan birine sahip olduğumu biliyorum."

"Bu yüzden genellikle bu koşullara uyum sağlıyorum."

"Fakat bugün yeterince iyi bir iş çıkaramadım. Özellikle bu pist limitleri hikayesinden bir şeyler öğrenmem gerekiyor."

"Sağlam  puanlar kazanabilecek tempoya sahip olduğumuz için yaşananlar sinir bozucu."

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