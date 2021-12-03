Gasly: "Pist çok hızlı ve tehlikeli"

2021 Formula 1 sezonunun 21. yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde 2. antrenman seansında Hamilton, 1:29.018'le en hızlı isim oldu. Mercedes, ikinci seansı 1-2 şeklinde tamamladı. Bottas, en hızlı turunda Hamilton'ın 0.061 saniye ardında kaldı ve buna rağmen seansı ikinci sırada tamamladı.

Üçüncü sırada sürpriz şekilde AlphaTauri pilotu Pierre Gasly yer aldı. Yumuşak lastikle sorunsuz bir tur çıkaran nadir isimlerden olan Gasly, 1:29.099 yaptı ve iki Mercedes'in hemen ardında üçüncü oldu. Fransız pilotun derecesi Hamilton'dan 0.081 saniye yavaştı.

İkinci antrenmanın ardından Gasly, "Gerçekten çok hızlı bir pist. Çok karmaşık olduğu doğru, çok yüksek hızda çok sayıda viraj var. Araçta bol adrenalin var, sürmesi oldukça eğlenceli."

"Araç açısından kolay olmadığı doğru: Bence bir turda iyiyiz. Çok iyi bir zaman yapmayı başardım, mutluyum ama uzun sürüşlerde çok karmaşık olacak. Bu yüzden bazı problemlerimiz var ve yarın için çalışmamız gerek." dedi.

Ferrari pilotu Charles Leclerc seans sırasında aracının kontrolünü kaybetti ve büyük bir kaza yaptı. Neyse ki Leclerc iyiydi ancak aracında büyük hasar oluştu.

Fransız pilot, pistin tehlikeli koşulları üzerine, "Pist çok tehlikeli çünkü düzlüklerde oldukça büyük hız farkları var, bu yüzden evet, bazı korkularımız var."

"Piste çıktığımızda biraz sağduyulu olmamız gerektiğini düşünüyorum çünkü bu çok tehlikeli olabilir. Virajlar gerçekten çok hızlı."

"Charles'a tam olarak ne olduğunu görmedim ancak büyük hasar var. Yine de çok tehlikeli bir pist olduğu doğru." dedi.