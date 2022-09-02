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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Gasly, Piastri'nin Alpine'i reddetmesi karşısında şaşkın

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Oscar Piastri'nin tüm alt serilerde kendisini destekleyen Alpine'i reddetmesine şaşırdığını söylüyor.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Altay Gök
Gasly, Piastri'nin Alpine'i reddetmesi karşısında şaşkın
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Piastri ve Alpine arasındaki gerginlik yaklaşık 1 aydır devam etmekte. Fernando Alonso'nun takımdan ayrılışının ardından Piastri'nin gelecek sene koltuğa oturacağını duyuran Alpine'in basın açıklaması, herhangi bir sözleşme imzalamadığını söyleyen Avustralyalı pilot tarafından yalanlanmıştı.

McLaren ile sözleşme imzaladığı söylenen Piastri'nin durumuyla ilgili son karar Pazartesi günü toplanan Sözleşmeleri Tanıma Kurulu tarafından verilecek.

Eğer Piastri haklı bulunur ve gelecek sezon McLaren'a giderse, Alpine'in bu boşluğu doldurması gerek -koltuğun en sağlam adayı ise Pierre Gasly.

Son gelişmeler hakkında Autosport/Motorsport.com'a konuşan Gasly, Piastri'nin Alpine'e burun kıvırmasına şaşırdığını itiraf ediyor.

Gasly, "Oscar'ın bir F1 koltuğunu reddederek cesur bir hamle yaptığını söylemeliyim, özellikle buraya kadar yükselmenin zorluğu ve Alpine'in kendisine sunduğu destek göz önünde bulundurulduğunda."

"Dürüst olmak gerekirse şaşırtıcı bir hareket." dedi.

Oscar Piastri, Reserve Driver, Alpine F1 Team

Oscar Piastri, Reserve Driver, Alpine F1 Team

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Uzun süredir Red Bull bünyesinde bulunan Gasly, kariyerine 2017 Malezya GP'sinde Toro Rosso ile başlamıştı. 2019'da kısa bir Red Bull macerası geçiren Fransız pilot sonrasında AlphaTauri'ye dönüşecek takıma geri gönderilmiş ve burada 2020 İtalya GP'sini kazanmıştı.

Kendisine fırsat sunan taraflara karşı minnettar olunması gerektiğini düşünen Gasly, "Günün sonunda işler farklı ilerliyor, sanırım bu konuda konuşabilecek bir konumdayım."

"Dokuz yıldır Red Bull ile birlikteyim, birlikte sürekli daha da iyiye gittik. Kötüye gittiğimiz tek zaman aralığı 2019'da kendileriyle yarıştığım dönemdi. Ancak ne olursa olsun, size sunulan fırsatlar için her zaman minnettar oluyorsunuz."

"Eğer Red Bull bana yardım etmeseydi ve 2013 sezonunda beni junior programına almasaydı asla Formula 1'de olamazdım."

"Bu tür durumlarda size ilk kimin yardım ettiğini hatırlamalı, yardım için her zaman minnettar ve müteşekkir olmalısınız." dedi.

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