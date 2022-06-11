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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Gasly: "Performansımız büyük oranda piste bağlı"

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Bakü'de ortaya koydukları performansın, büyük oranda piste özgü olduğunu kabul ediyor ve yarışta ilk sekize girmenin iyi olacağını düşünüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
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Gasly: "Performansımız büyük oranda piste bağlı"
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Pierre Gasly, cumartesi günkü sıralama turlarının yıldızları arasındaydı ve iyi bir performans ortaya koyarak altıncı oldu.

İki Mercedes'in arasına giren Gasly, bunun büyük oranda piste bağlı olduğunu söyledi.

Fransız pilot şöyle dedi: "Geçen yılı tekrar yaşadığımı söylemeliyim...."

"Gridin bu kadar yukarısında olmayı, özellikle de iki Mercedes'in arasına girmeyi beklemiyordum. Seans beklediğimden çok daha iyi geçti. Gerçekten mutluydum. Bu, sezonun en iyi sıralama turlarıydı. Monako'da da iyi bir tempomuz vardı ama sıralama turlarında gösterememiştik. Bu hafta sonu bunu yapmayı başardık."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Bunun cadde pisti olmalarıyla ilgisi olduğu gibi, burada gerçekten yüksek hızlı bölümler olmamasıyla da ilgisi var. Rakiplerimizle kıyasladığımızda geride kaldığımız yerler orası. Yani burası bir aero pistinden ziyade, daha çok mekanik yol tutuş pisti. Monako'da olduğu gibi aracımız bu şartlarda gayet iyi çalışıyor gibi görünüyor."

"Monako ve Bakü, karakter olarak Barselona'da çok farklı. Mesela orada çok fazla hızlı viraj var, çok kayıyorsunuz ve lastikler aşırı ısınıyor. Burası tamamen farklı bir pist ve burada işler yolunda gidiyor."

"Öğrendiğimiz tüm bu şeyleri sezonun ilerleyen kısmındaki diğer pistlerde kullanmalıyız. Fakat bugün bir takım olarak mutlu olmalıyız çünkü her şeyi mükemmel şekilde yaptık ve bunu yaptığımız zaman da mücadelede olabileceğimizi görebiliyoruz."

"Bence yarın puan kazanmak için iyi bir fırsatımız var. Sezona istediğimiz başlangıcı yapamasak da yarın her iki araçla da harika puanlar alabilecek durumdayız. Fakat bunun büyük oranda pistle ilgili olduğunu da biliyoruz."

"Mercedes genellikle pazar günleri ileriye doğru gidiyor. Yarış temposu ve aşınma anlamında güçlü olduklarını biliyoruz. Diğerlerine kıyasla sadece bir set sert lastiğimiz var. Oysa çoğu takımın elinde iki tane var. Yani elimizdeki kartlarla idare etmemiz gerekecek."

"Eğer ilk sekizde kalabilirsek, bizim için kesinlikle güçlü bir sonuç olacak."

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