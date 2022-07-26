Gasly: "Performansımız büyük hayal kırıklığı"

Haberi dinle

AlphaTauri, Fransa GP'ye büyük bir güncelleme paketi getirse de Pierre Gasly hem sıralama turlarında hem de yarışta sorunlarla boğuştu ve hafta sonunu puansız kapattı.

Yarışın ardından konuşan Gasly, şöyle dedi: "Puan kazanmak için elimden geleni yaptım fakat sonunda sadece 12. oldum."

"İstediğimiz sonucu alamadığımız gibi, performansımız da beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Sorunun ne olduğunu bilseydim, o zaman çözerdik ama araç sürekli kayıyordu. Özellikle hızlı virajlarda yol tutuş yoktu."

"Yapabileceğim her şeyi yaptım, farklı çizgiler denedim ama hiçbir şey değişmedi. Hemen sonuca varmak istemiyorum ama bugünkü hızımız göz önüne alındığında, cuma günkü performansımızın nedenini analiz etmemiz gerekiyor."

Bu, Gasly'nin puan alamama serisinin bu yıl ikinci kez dört yarışa çıktığı anlamına geliyor.

Gasly, Azerbaycan'da beşinci olmadan önce dört yarış puan alamamıştı.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Gasly, "Açıkçası çok hayal kırıklığına uğradım. Bu, kimsenin seveceği türden bir sonuç değil."

"Yalan söylemeye gerek yok; Bugün çok yavaştık. Cuma gününün neden pozitif olduğunu tam olarak anlamıyorum. Cumartesi gününden itibaren benim tarafımda biraz tempo kaybı yaşadık."

"Yarışta elimden gelen her şeyi yaptım. Bazı geçiş hamleleri yaptım. Sonrasında şikanda geçiş yapmaya çalışırken bazı sıralar kaybettim ve durumu geri toparlamak zorunda kaldım."

"Maalesef çok yavaştık. Mücadele edebilecek hızımız yoktu Çok uzak değiliz, ilk onun sadece üç saniye gerisindeyiz ancak hissiyat çok kötüydü ve araç her yerde kayıyordu. Yüksek hızlı virajlarda ön taraf çok zayıf, düşük hızlarda arka taraf kayıyor."

"Aynı zamanda çekiş sorularımız da var. Yani analiz etmemiz ve önümüzdeki yarışlar için bazı çözümler bulmaya çalışmamız gerekiyor." dedi.

Sorunların tüm sezon boyunca benzer mi olduğu sorusuna Gasly, "Hayır. Bu hafta sonu biraz farklıydı. Araçta bazı yeni parçalarımız var, bu yüzden farklı davranıyordu. Cuma ve cumartesi günü her şey aynı olsa da araç farklı davranıyordu."

"Yani her şeye bakmamız lazım. Şu anda bir cevap yok, çok çalışmalıyız. Sadece neler olduğunu anlamamız ve önümüzdeki yarışlarda daha iyi bir performansla dönmemiz gerekiyor." dedi.

Gasly, Macaristan GP için pozitif olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: "Pozitif olmak adına bize uygun olduğunu söylemek istiyorum."

"Şu anda tam olarak neredeyiz bilmiyorum. Bugün harika değildi ama Budapeşte'nin bizim için daha iyi olabileceğine inanmak istiyorum."