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Gasly: "Perez ile aynı seviyede performans gösterebilirim"

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Pierre Gasly, eğer şu anda Red Bull’da olsaydı “en az” Perez kadar iyi bir performans sergileyebileceğini düşünüyor.

Gasly: "Perez ile aynı seviyede performans gösterebilirim"

2019’da Daniel Ricciardo’nun takımdan ayrılması ardından Red Bull koltuğu Gasly’nin olmuştu. Ancak Fransız pilot, Max Verstappen’in seviyesine yaklaşamamış ve bu yüzden, 12 yarış sonra tekrardan AlphaTauri’ye gönderilmişti. Red Bull’daki yerini ise Alex Albon almıştı.

Ancak hem Gasly hem de Albon’un yetersiz sonuçları ardından Red Bull, geçtiğimiz sezon kendi sürücü akademisi dışına çıkarak deneyimli pilot Sergio Perez ile anlaştı.

Bu karar, 2021’de şimdiden takıma başarıyı getirdi. Perez, Azerbaycan Grand Prix’sinde galibiyet kazandı ve sonrasında Fransa’da da podyuma çıktı. Diğer yandan ise Gasly, Bu sonuçları Red Bull’da geçirdiği kısa süre boyunca elde edememişti.

Fakat Gasly, şu anda AlphaTauri’ye geri dönüşü ardından kendini çok geliştirdiğine ve şu anda Red Bull’da olsaydı Perez ile aynı sonuçları elde edebileceğine inanıyor.

Gasly, “Bence en az onun [Perez] kadar iyi bir performans gösterebilirim.”

“Daha eksiksiz bir pilot olmak için çok çalışıyorum ve bu piste de yansıyor. Ferrari ve McLaren araçlarına karşı savaşıyorum ve bunu istikrarlı bir şekilde yapıyorum.”

“Sıralamalarda ve yarışlarda iyi bir performans ortaya koyuyorum ve bence bu iyi bir potansiyel gösteriyor.”

“Şu ana kadar hiçbir pilotun AlphaTauri’de 7 yarışın ardından 37’e puan topladığını sanmıyorum.”

“Geçmişte böyle sonuçlar, doğrudan ya da daha hızlı bir şekilde Red Bull’a terfi etmekle ödüllendirilirdi.” yorumlarında bulundu.

Gasly, Red Bull’da yarışmak için ikinci bir şans istediğini belirtmekten çekinmedi ancak takımın buna pek sıcak bakmadığını düşündüğünü de belirtti.

Fransız pilot, “Bunu isterim ancak bu olur mu? Bu Red Bull’un da beni istemesine bağlı. Şu anda ise bunu istediklerini düşünmüyorum.”

“Bu konuda henüz için görüşme yapmadık. Ancak bir noktada şüphesiz konuşacağız.” dedi.

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