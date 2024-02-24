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Formula 1 Sezon öncesi testi

Gasly: "İlk yarış bizim için kolay olmayacak"

Pierre Gasly, Alpine'in A524 aracının performans anlamında pek iyi görünmediğini ve sezon başlangıcı için olmak istedikleri yerde olamadıklarını söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Pierre Gasly, Alpine F1 Team

Pierre Gasly, Alpine F1 Team

LAT Images

Enstone takımı geçen sezondan bu yana büyük bir konsept değişikliğine gitti. 

Bahreyn sezon öncesi testlerinde üç günün sonunda Esteban Ocon ve Gasly, sırasıyla 16. ve 17. sıralarda yer aldı.

Araç ise hız anlamında sonuncu olarak görünüyor. Çoğu kişi A524'ün en yavaş olduğuna inanmasa da takım olmak istediği yerden oldukça uzakta.

Gasly, Sky TV'ye verdiği demeçte, "Dürüst olmak gerekirse diğerlerine odaklanmadım çünkü bizim tarafımızda çok fazla şey oldu."

"Harika göründüğümüzü düşünmüyorum. Ama aynı zamanda, yaptığımız her şeyi gerçekten anlamak için hâlâ birkaç günümüz var.

"Aracın altını üstüne getirdik, pek çok test yaptık. Umarım bazı analizler ve cevaplar bize biraz daha performans getirir."

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"Ama bence sabırlı olmalıyız çünkü araçtan istediğimiz performansı elde etmemiz biraz zaman alabilir."

Gasly takım için sezona zor bir başlangıç olacağını kabul etti.

"İlk yarış bizim için kolay olmayacak."

"İstediğimiz yerden başlayamayacağız. Ancak sahip olduğumuz yeni araç konseptini anlamak için kendimize biraz zaman vermeliyiz."

"İyi olan şey, ekip olarak üzerinde çalışmamız gereken konuları çok net bir şekilde belirlemiş olmamız. Sezonun ilk birkaç yarışında bunu araç ayarlarıyla çözüp çözemeyeceğimizi zaman gösterecek ama aradaki farkı kapatmak için agresif bir iyileştirme planımız olacağı kesin."

Gasly, takımın ne üzerinde çalışması gerektiğini anlamasının önemli olduğunu vurguladı.

Pierre Gasly, Alpine A524

Pierre Gasly, Alpine A524

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Esteban ile her şey çok açıktı, benzer geri bildirimler aldık,"

"Her şey önümüzdeki hafta öncesinde bu sorunları ayarlarla çözüp çözemeyeceğimizi ya da halihazırda tespit edebildiğimiz bu birkaç soruna karşı koymak için daha büyük geliştirmelere ihtiyacımız olup olmadığını analiz etmekle ilgili olacak."

"Gelecek hafta için aracı mümkün olan en iyi yere koymaya çalışacağız."

Sıralamayla ilgili olarak ise şunları ekledi: "Zirvede değiliz, bildiğimiz tek şey bu."

Ancak şu anda herhangi bir sonuca varmak istemiyorum, dediğim gibi bu yeni bir araç. Anlamamız ve bulmamız gereken çok fazla performans var."

"Ancak şu anda bu kadar koşudan sonra bir iddiada bulunmak veya herhangi bir sonuca varmak adil olmayacaktır. Önümüzdeki birkaç gün boyunca çalışmamız gerekecek. Umarım gelecek hafta için daha iyi ve daha eksiksiz bir aracımız olur."

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