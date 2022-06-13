Gasly: "Orta grup savaşının sürekli olarak değişmesi çılgınca"

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Pierre Gasly, Bakü'de beşinci olmasının ardından bu yıl ilk beşe girdi ve son yarışlardaki zorlukları ardında bırakmış oldu.

Yarış sonrası Gasly, şöyle konuştu: "Bizim için neredeyse mükemmel bir hafta sonu oldu. Yılın başından bu yana yaşadığımız bir sürü olay, hata ve şanssız anlardan sonra tam zamanında geldi."

"Bu hafta sonuna gelirken hatalarımıza en aza indirmeye odaklanmamız ve sahip olduğumuz paketle mümkün olan en iyi hafta sonunu geçirmemiz gerektiğini söylemiştim."

"Yaptığımız şey bu oldu. Sıralama turlarında altıncı olduk, yarışta beşinci olduk. Hatta son güvenlik aracı bizim lehimize değildi çünkü bir set sert lastiğimiz vardı."

"Bu yüzden pistte kalmaktan başka çaremiz yoktu. Fakat Mercedes ile mücadele ediyorduk ve bu da işimizi doğru yaptığımızı gösteriyor. Zorlamaya devam etmeliyiz. Karşımıza çıkan tüm fırsatları en iyi şekilde kullanmalıyız."

"Lewis'le mücadelede önde kalmaya çalıştım ama yeni lastiklerle çok daha hızlıydı. İlk sanal güvenlik aracı nedeniyle istediğimizden daha erken pit stop yapmak zorunda kaldık ve sanırım son bölümde 41 turluk bir stint atmam gerekti."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Bu, başlı başına zor olan bir şeydi. Bu yüzden yeni lastiklere geçip, arkama geldiğinde, onun tur zamanlarını istedim ve duyduğum dereceler karşısında onu arkamda tutacak hiçbir şey yapamayacağımı düşündüm. En azından denedim ama lastik farkı çok fazlaydı."

"Zaten yarışa başlarken ilk önce Lewis'in ne kadar hızlı olacağını görmeyi, eğer bizden daha hızlılarsa çok fazla zaman kaybetmemeyi ya da lastikleri bitirmemeyi istiyorduk."

"İlk bölümde onu arkamda tutabildim. Tempomuz çok benzerdi. Birkaç tur ben 0.1-0.2 saniye daha hızlıydım, birkaç o 0.1-0.2 saniye daha hızlıydı. Eğer aynı lastiklere sahip olsaydık, son bölümde bizi yakalayıp yakalayamayacağını görmek ilginç olabilirdi."

"Öyle bir durumda aramızda güzel bir savaş olurdu. Yine de bu, adil bir sonuç ve sezon başında gösterdiğimiz performanstan sonra bu yıl ilk kez ilk beşe girmekten dolayı mutlu olmalıyız."

Gasly, orta gruptaki performans farklılıklarını "çılgınca" şeklinde yorumluyor.

"McLaren'ın bu sezon bir yarışta podyuma çıkmayı başardığını ve şimdi yüksek hızlı bir pistte bu kadar zorlandığını görmek çılgınca."

"Alfa Romeo şimdiye kadar gerçekten iyi bir tempoya sahipti. Haas bazen çok hızlıydı ama şimdi zorlanıyorlar. Biz mesela Barselona'da 12-13. sıralar için savaşırken şimdi Mercedes'le mücadele ediyoruz."

"Yani durum pistten piste değişiyor. Bence diğerlerine oranla avantajlı olacağımız pistleri tam olarak belirlememiz ve o hafta sonları mümkün olan en yüksek puanları almamız gerekiyor."

"Şu andan itibaren her hafta sonu hangi takımın daha hızlı, hangi takımın daha yavaş olacağını tahmin edebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi değil ama yakında bazı güncellemeler getireceğiz . Diğer takımlar da bazı güncellemeler getirecek ve gelişecek."

"Orta grupta çok yakın bir savaş var. İlk iki takım birbirine çok yakın, fakat ilk dört sıradan beşinci sıraya kadar adeta bir uçurum var. Beşinci sıradan 16. sıraya kadar hepimiz 0.3 saniye içerisindeyiz. Bu yüzden önümüzdeki birkaç haftalık süreçte gelişim kaydetmenin önemli olacağını düşünüyorum."

Gasly, Montreal için de, "Orası bize pek iyi uymayan orta hızlı virajlarla dolu. Yani kâğıt üzerinde daha zor bir pist olacak. Umarım öyle olmaz ama bunu birkaç gün sonra öğrenmemiz gerekecek." dedi.