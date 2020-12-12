Gasly: "Orta grup çok yakın görünüyor"

Daniil Kvyat ve Pierre Gasly, cuyma günü gerçekleştirilen antrenman turlarında ilk ona girmeyi başaramasalar da, orta gruptaki mücadele çok yakındı.

Altıncı Esteban Ocon ile 12. sırada Carlos Sainz arasında sadece 0.111 saniye vardı.

Pierre Gasly, takım arkadaşının 0.3 saniye ardında kaldığı seansın ardından şöyle konuştu: "Sonuçların yakınlığına bakılırsa, bu hafta sonu yaşanan savaş çok yakın olacak."

"Altı ya da yedi araç sadece 0.150 saniye içinde olacak. Gridin ortasındaki mücadele çok yakın, bu yüzden sıralama ve yarış ilginç olacak."

"Araçtan genel anlamda çok memnunum. Seansın son dakikalarında yumuşak lastiklerle birkaç tur attım, hızımı gösterdim ve yarından önce kendime güveniyorum."

"Kesinlikle gridin ortasında olacağız ve bu gece birkaç ondalık bulmak için çaba göstereceğiz. Umarım yarın, tüm takımların gerisinde değil, grubun lideri olmak için savaşırız."

Daniil Kvyat ise yine iyi göründüğü seansın ardından şöyle dedi: "Aracımız hakkında daha fazla şey öğrenmeyi ve çok fazla tur atmayı başardık, ancak henüz her şeyin yolunda olduğunu düşünmüyorum."

"Gece boyunca çalışmamız ve Cumartesi günü neler yapabileceğimizi anlamamız gerekiyor. Umarım cumartesi günü iyi bir sonuç almayı başarabiliriz."