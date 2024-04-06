Gasly: "Öndekilerle farkı kapatmak için daha büyük adımlar atmamız gerek"

Alpine, Japonya Grand Prix'si hafta sonuna birtakım güncellemelerle geldi. Takım, bu güncellemelerle ileriye doğru bir adım atmayı planlıyordu.

Suzuka'da öğleden sonra gerçekleşen sıralama turlarında Gasly 17. sırayı elde ederken, takım arkadaşı Esteban Ocon Q2'ye kalarak 15. oldu.

Sıralama seansından oldukça mutsuz ayrılan Gasly, takımın daha iyi olması gereken alanlar olduğunu dile getirdi.

Fransız pilot, "7. virajdan itibaren dağınık bir tur attım."

"İlk sektör güçlüydü, araç iyi hissettiriyordu ama sonrasında büyük bir lastik bozulması yaşadım."

"6. virajdan çıkarken biraz kaymaya başladım. Bu yüzden arka lastiklerin biraz gitmeye başladığını hissedebiliyordum. 7. virajda da aynısını yaşadım ve 9. virajdan itibaren durum iyice kötüleşti. Yani aslında 7. virajdan itibaren her şey yokuş aşağı gibiydi. Tüm bunları analiz edeceğiz."

"Ne yazık ki, böyle günlerde doğru zamanda doğru şeyi yapmazsanız, bedelini ödersiniz ve bundan kurtulamazsınız. Sanırım daha iyi olmamız gereken alanlar var. Sadece bundan ders çıkarmalı ve bunun üstesinden geldiğimizden emin olmalıyız."

"Bundan sonra diğerleriyle aradaki farkı kapatmak için daha büyük adımlar atmamız gerekecek." dedi.