Gasly: "Oldukça iyi bir yarıştı"

Bu sezon oldukça tutarlı performanslar sergileyen Pierre Gasly, kendi evindeki Fransa Grand Prix'sini yedinci sırada tamamladı.

Fransız pilot, Bakü'de üçüncülükle aldığı podyumdan sonra bu hafta Paul Ricard'daki yarışı, en hızlı dördüncü araç olarak tamamladı.

Yarıştan sonra Canal+'a konuşan Gasly, şu ifadeleri kullandı: ''Bu, çok iyi bir yarıştı. Yarışı, iki McLaren, iki Mercedes ve iki Red Bull'un arkasında yedinci sırada ve en hızlı dördüncü araç olarak, tamamladık. Daha iyisini umamazdık.''

''Tüm yarış olumluydu, sadece pitte arkamda olan Ricciardo ve Charles Leclerc bizi geçti. Belki de iyi oldu çünkü daha sonrasında trafiğe çıktı. Sonrasında lastikleri biraz zedeledim ancak yine de yedinci olmayı başardık.''

''Bazı zorlu onlar yaşadık ve böyle yarışları seviyorum. Totalde, iki Ferrari'yi geçebildim, çok hızlı olan McLaren'ı birkaç tur arkamda tutabildim, Alpine'leri arkamda tutabildim.''

Gasly, Fransa Grand Prix'sinin kötü koşullarda da sonuç arama kapasitesini gösterdiğini düşündüğünü ekledi.

''Bence, ekip olarak çok iyi geliştik. Çok iyi işler çıkarıyoruz. Sanırım ben de biraz daha olgunlaştım ve tecrübe kazandım. Bugün, sahip olduğum araçla bu yarış oldukça zordu. Aracı sürmek zordu ve bu tür durumlarda yarışımızın alabileceği hasarı sınırlandırabilmek için çeşitli çözümler arıyorum. Sanırım, biraz olgunlaştım.''

''Bu sezonun amacı, sürekli olarak puan alabilmek ve sıralama turlarında hızımızı artırmak. Cumartesi günleri sıralamalarda ve son zamanlarda yarışlarda hızlı olduğumuzu görmek, memnuniyet verici. Bu yönde devam etmek istiyoruz.''