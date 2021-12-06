Gasly: "Odaklanmanın en zor olduğu yarıştı"

Pierre Gasly, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen yarışı altıncı sırada tamamladı ve şampiyonadaki toplam puanını 100'e çıkardı.

Genç sürücü, yarışta iki Ferrari'yi de geride bırakmayı başardı.

Yarışın ardından konuşan Gasly, şöyle dedi: "Gerçekten çok mutluyum. Altıncı oldum ve şampiyonadaki puanımı 100'e çıkardım. Kişisel olarak kendime bu yıl için koyduğumuz hedef buydu ve bunu başardık, bundan dolayı gerçekten çok memnunuz."

"Yarışa gelirsek, gerçekten olaylı geçti. Odaklanmanın muhtemelen şimdiye kadar en zor olduğu yarıştı çünkü kırmızı bayraklar, tekrar başlangıçlar, sanal güvenlik araçları ve dikkat dağıtıcı pek çok şey vardı."

"Genel anlamda çok iyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Hızımızın harika olduğunu söyleyemem, nedense düzlüklerde oldukça yavaştık ve bizim için hiç de kolay değildi. Fakat sonuçtan gerçekten çok memnunum."

"Dediğim gibi fiziksel olarak değil ama psikolojik anlamda zordu. Çünkü odaklanamıyorduk. Dikkatin son derece yüksek olması gerekiyor, burada işler kerbde 3 cm dışarı açılabileceğiniz bir yarış pistindeki gibi gitmek, dış tarafa duvar var ve doğrudan ona çarpıyorsunuz, bu yüzden her şeyi çıkarmaya çalışırken dikkatli olmanız gerekiyor. Burada her şeyi çok hassas yapmanız lazım."

Gasly, yarışı iki Ferrari'nin önünde bitirdiği için de mutlu olduğunu dile getirdi.

"Dediğim gibi, bugünden çok memnunum, Ferrari'nin önünde ilk altıda bitirdiğim ve tekrar çok sayıda puan aldığım için gerçekten çok mutluyum."

"Yeni bir pistte yarışmanın oldukça zor olacağını biliyorduk, ancak hafta sonu boyunca iyi bir performans sergiledik ve bugün güçlü bir başlangıç ​​pozisyonuna sahiptik."

"Zor bir yarıştı, pek çok şey oluyordu ve çok uzun sürdü. Bu da, az önce söylediğim gibi çok fazla odak gerektirdi."

"Buradaki ilk virajın ne kadar karmaşık olduğunu biliyoruz, bu yüzden üç ayrı start almak çok zorluydu. Yine de elimizden gelen her fırsatı değerlendirmeye çalıştık ve sonunda bence iyi bir iş çıkardık."