Gasly, hakemler tarafından çağrıldı, bir yarış men cezası alabilir!

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Oldukça güçlü yarış geçiren Alpine pilotları, Haas pilotu Kevin Magnussen'in kazası sonrasında kırmızı bayrakla durdurulan yarışta 5. ve 9. sıradaydı.

Gridden verilen 3. startta Gasly 5. sıradaydı ancak ilk virajda pist dışına çıktı. Gasly bir yere vurmadan piste geri dönmeyi başardı ancak 2. virajdan çıkışta takım arkadaşı Ocon, sağ taraftan ona atağa kalkmıştı.

Aynı esnada Gasly de sağa doğru yaklaşınca iki Alpine pilotu temas yaşadılar ve yarışa orada veda ederek hafta sonunu puansız kapattılar.

Yarıştan sonra yayınlanan bültende Gasly'nin hakemler tarafından çağrıldığı bildirildi.

Gasly bu incelemeden 2 ceza puanı alırsa bu durumda toplamda ceza puanı 12'ye çıktığı için bir yarıştan men cezası alacak. Bu durumda Gasly, sıradaki Azerbaycan GP'ye katılamayacak.

Yarışın ardından konuşan Gasly, yarış içerisinde ön grupla mücadele ettikleri için şaşırdıklarını, yarış sonunda yaşananlar için ise hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Gasly, "Diyeceğim tek şey, bugün yarışın çoğunda bir Ferrari ile, etrafta Fernando ve Hamilton varken mücadele etmeyi beklemiyorduk. Bu beklenmedik bir şeydi ancak araç içerisinde çok rahattım. Her yarış işler daha iyiye gidiyor. Bunlar olumlu şeyler."

"Yarışın sonunda, kırmızı bayrak sonrasındaki yeniden start için diyecek bir şey yok. Şu anda bir şey diyemeyecek kadar hayal kırıklığı yaşıyorum." dedi.