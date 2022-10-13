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Formula 1 Haberler

Gasly: "Ocon ve ben takım için neyin iyi olduğunu bilecek kadar olgun insanlarız"

Pierre Gasly, eski arkadaşı Esteban Ocon ile aralarındaki sıkıntıları giderebileceklerini ve takımın rekabetçi olması için birlikte çalışmalarının ikisine de fayda sağlayacağını söylüyor.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Gasly: "Ocon ve ben takım için neyin iyi olduğunu bilecek kadar olgun insanlarız"
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Çocukken birlikte karting müsabakalarına katılan ve ikilinin arkadaşlığı, rekabetin artması ve kişisel sorunlar yaşamaları nedeniyle son buldu, öyle ki, her iki ismin de Formula 1 pilotu olması dahi eski yaralara merhem olamadı.

Gasly'nin gelecek sezondan itibaren Alpine'e katılacak olması tüm bu sebeplerden ötürü soru işareti; birçok isim ikili arasında büyük sorunların yaşanabileceğini düşünüyor.

Ancak bu iddiaları reddeden Gasly, büyük resme bakmaları gerektiğini ve takım arkadaşı olmalarının olumlu etki yaratacağını düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Fransız pilot, "Bence takım arkadaşı olmamız, aramızdaki ilişki hakkında konuşmaktan çok fazlası."

"Konuşmamız gereken, altı yaşındayken ufak bir kasabadaki bir pistte birlikte karting yaptığımız zamanlar. Kar yağarken kimse gelmiyordu; sadece ikimiz piste giriyor, kendi kendimize turlar atıyor ve ısınmaya çalışıyorduk."

"O zamanlar bir F1 pilotu olmak sadece bir hayalden ibaretti, içimizden birinin bile yükselme şansının neredeyse imkansız olduğunu biliyorduk." 

"Ancak şimdi bir Fransız üretici için aynı takımda yarışıyor olacağız, bu inanılmaz bir hikaye."

"İlişkimizde inişler ve çıkışlar yaşadık ama bunun aynı zamanda geçmişte yaşananları biraz olsun temizlememiz için bir fırsat olduğuna inanıyorum. Hiçbir şekilde endişeli değilim."

"Kendimiz ve en önemlisi de takımımız için neyin en iyisi olduğunu bilecek kadar olgun ve akıllıyız." 

Pierre Gasly, AlphaTauri

Pierre Gasly, AlphaTauri

Photo by: Red Bull Content Pool

"Günün sonunda hepimizin ortak hedefi en iyi takımlardan biri olabilmek, hepimiz podyuma çıkmak istiyoruz, hepimiz kazanmak istiyoruz, bunun için birlikte çalışmamız ve takımı ileriye götürmemiz gerektiğini biliyoruz."

"Bu yüzden doğal olarak bu konuda endişe duymuyorum çünkü birlikte çalışmak bizim iyiliğimize olacak. Bunu ikimiz de çok iyi biliyoruz ve artık ikimiz de bunu bilecek kadar akıllı ve olgunuz." dedi.

Son olarak Alpine ile görüşmelere başladığı sırada Ocon ile konuşup konuşmadığı sorulan Gasly, "Pek sayılmaz, ta ki her şey imzalanıp mühürlenene ve birbirimizi görme fırsatımız olana kadar."

"Birlikte vakit geçirmek için zamanımız olacak ve kesinlikle endişeli değilim, önümüzdeki yıl için hiç endişe verici bir durum değil." dedi.

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