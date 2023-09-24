Gasly: "Ocon ile yer değiştirmemiz yarıştan önce konuşulmadı"
Pierre Gasly, Japonya Grand Prix'sinin sonunda Alpine'in Esteban Ocon ile pozisyon değiştirme emri karşısında şaşkınlığa uğradı ve bunun önceden konuşulmadığını söyledi.
Suzuka yarışının son aşamalarında, ikili yarışı 9. ve 10. sırada bitirmeye hazırlanırken Gasly'den Ocon'a yol vermesi istendi.
Gasly telsizden öfkelendi ancak sonunda takım arkadaşına mümkün olan en son anda, son turun üçüncü sektöründe yol verdi.
Gasly'den Ocon'u geçmesine izin vermesi, yarışın başlarında Gasly'nin Ocon'u geçmesine rağmen öndeki Fernando Alonso'yu geçememesi sebebiyle istendi.
Ancak Gasly, Ocon'un kendisini geçmesinin farkında olduğu bir senaryo olmasına rağmen, yarış öncesi strateji brifinglerinde bu yol vermenin hiç tartışılmadığını söyledi.
Gasly "Bu, yarıştan önce konuşulmadı."
"Planladıkları stratejiye göre Esteban'ın bir noktada beni geçeceği açıktı ama benim hızım daha yüksekti ve onu geçmem gerekecekti."
"Pistte onu yine de geçtim çünkü lastiklerim daha tazeydi."
"Pozisyonları tekrar tersine çevirmemiz gerekeceği hiç söylenmedi çünkü önde başladım ve her zaman öndeydim."
"Takım olarak 10. ve 9. ya da 9. ve 10. olmamız bir şey fark ettirmiyor, ama bu kesinlikle beklediğim bir şey değildi. Ayrıca lider araç olduğum için de bunu anlamıyorum, bu yüzden bunun hakkında konuşacağız."
Pierre Gasly, Alpine A523, Oscar Piastri, McLaren MCL60
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
"İşim mümkün olduğunca hızlı gitmek ve elimden gelen her şeyi yapıyorum. Hangi sebeple bir pozisyondan vazgeçeyim ki..." dedi.
Gasly, kararı anlamadığını ancak kendi çıkarlarını takımın çıkarlarının önüne koymak istemediği için vazgeçtiğini söyledi.
"Bugün takımı kendimin önüne koydum ve her zaman da böyle yapacağım."
"Bence takım olarak iyi bir strateji izledik ve her iki araçla da yapabileceğimizin en iyisini yaptık."
"Takımın kararını anlamıyorum ama saygı duyuyorum, bu yüzden Esteban'ın geçmesine izin verdim ama bunu konuşmamız gerekecek."
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