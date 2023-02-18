Gasly: "Ocon ile yakın çalışmak zorundayız"

Haberi dinle

Sezonun merakla beklenen mücadelelerinden birisi de Alpine garajında olacak çünkü Esteban Ocon ve Pierre Gasly, geçmişte yaşadıkları olaylardan ötürü birbirleriyle dost değil.

Ancak son aylarda durumun düzelmeye başladığı görüldü.

Lansmanda Ocon'la ilgili bir soruyu yanıtlayan Gasly, her şeyin yolunda gittiğini söyleyerek şunları dile getirdi: "Son 2 ayda onunla son 10 yılda geçirdiğimden daha fazla zaman geçirdim. İşleri ele alış şeklimizden memnunum, bence ikimiz de artık yetişkin insanlarız, çok daha olgunuz."

"Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. Bir Alpine sürücüsü olarak sahip olduğumuz sorumlulukların ve arkamızda böylesine büyük bir grubun olduğunun farkındayız."

"Rekabetçi olmak istiyorsak birlikte çalışmamız gerektiğini, takımı ileriye götürmemiz gerektiğini biliyoruz"

"Eğer bunu başarmak istiyorsak, birlikte çalışmalıyız. Bu yüzden her şeyin yolunda gideceğinden hiç şüphem yok."

Esteban Ocon, Alpine, Pierre Gasly, Alpine Fotoğraf: Alpine

Detay vermesi istendiğinde Gasly, "Aralık ayında fabrikada çok zaman geçirdik, birlikte Laponya'ya gittik, Paris'te biraz zaman geçirdik. Gerçekten mutlu olduğumu söylemeliyim."

"Bence ikimiz de çok profesyoneliz, ikimiz de karşı karşıya olduğumuz görevin farkındayız ve hedefimiz aynı."

"Bana sorarsanız, yarış kazanmak istiyorum. Esteban'a sorarsanız o da yarış kazanmak istiyor. Birlikte iyi çalışacağımızdan hiç şüphem yok." dedi.

Gasly, kendisini Ocon'un eski takım arkadaşı Fernando Alonso ile kıyaslamak istemiyor.

"Kelimenin tam manasıyla Fernando'ya hiç bakmıyorum. O kendi kariyerini oluşturdu, inanılmaz bir kariyeri var ve ben sadece kendime ve kendi kariyerime bakıyorum."

"Bir gün Dünya Şampiyonu olmak istiyorum, yarışlar kazanmak istiyorum, Alpine'i zirveye taşımak istiyorum ve odaklandığım tek şey bu."

"Bence takım Fernando'dan çok şey öğrendi, bu iyi bir şey ve ondan öğrendiklerini gelecek için kullanacaklar."

"Şimdi Esteban'la birlikte bu gelişimi sürdürmek, son birkaç yıldır gördüğümüz ilerlemeyi devam ettirmek ve ilk üçle aramızdaki farkı kapatmak için mümkün olan en iyi şekilde çalışmalıyız."

"Kendimi çok daha iyi hissediyorum, bu konuda yalan söylemeyeceğim, hislerim kesinlikle daha iyi ve ve çok daha heyecanlıyım."

"Dediğim gibi, heyecanlıyım ve bu projeyi çok ciddiye alıyorum, çok rekabetçi bir insanım ve gerçekten geçen yıl sahip oldukları ivmeyi devam ettirmeyi ve yıl boyunca öndeki üçlüyle aramızdaki farkı kapatabilmemizi umut ediyorum." dedi.