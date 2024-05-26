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Formula 1 Monako GP

Gasly, Ocon ile teması hakkında: "Bu tür davranışları kaldıramayız"

Pierre Gasly, Alpine takım arkadaşı Esteban Ocon ile yaşadığı temas sebebiyle öfkeli ve bir daha benzer bir durumla karşılaşmamaları gerektiğini söylüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Pierre Gasly, Alpine A524

Fotoğraf: Erik Junius

Gasly, Monako Grand Prix'si sıralama turlarında 10. sırayı elde ederek 2024 sezonunda ilk kez Q3'e kalmayı başarmıştı. 

Fransız pilot, pazar günkü yarışta damalı bayrağı 10. sırada geçerek bu yılki ilk puanını elde etti.

Gasly, Monako GP hafta sonu hakkında, "Genel olarak tüm hafta sonundan çok memnunum."

"Monako'ya gelirken buranın bir fırsat pisti olacağını, bu anlamda oldukça özel bir pist olduğunu biliyorduk."

"Dünden itibaren bu fırsatı değerlendirdiğimizi hissediyorum. Sezonun en önemli cumartesi günü olacağını bilerek bu yıl ilk kez Q3'e kaldık ve bunun karşılığını aldık. Güçlü bir sıralama seansı oldu."

"Bence bugün de iyi bir yarış geçirdik. 10 ve 11. sıradaki araçlarımızla farklı bir şeyler deneyebileceğimizi umuyorduk, belki Tsunoda ve Albon üzerinde bir şeyler denemek için bir tür strateji planlamıştık. Sonunda işler farklı gitti ama yine de bir ilerleme gösteriyoruz ve beş-altı yarış öncesine kıyasla çok daha iyiyiz."

Pierre Gasly, Alpine A524, Esteban Ocon, Alpine A524, Lance Stroll, Aston Martin AMR24, the remainder of the field at the start

Pierre Gasly, Alpine A524, Esteban Ocon, Alpine A524, Lance Stroll, Aston Martin AMR24, the remainder of the field at the start

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bu puanı almayı başardığımız için çocuklar adına çok memnunum." yorumlarında bulundu.

Gasly, tünel girişinde takım arkadaşı Ocon ile bir temas yaşadı. Gasly'i zorlaması sonucu temas yaşayan Ocon'un aracı havalandı. 

Bu temas hakkında konuşan Gasly, şunları söyledi: "Esteban ve takım adına hayal kırıklığına uğradım çünkü böyle bir şey olmamalıydı. Bu tür davranışları kaldıramayız."

"Yarıştan önce net talimatlarımız vardı ve buna uyulmadı. Takım arkadaşlarınızla birlikte iki aracı da dışarı çıkaracak kadar risk almamalısınız.

"Eminim bu konu tartışılacaktır çünkü gelecekte benzer bir durumla karşılaşmayı göze alamayız."

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