Gasly: "Ocon ile çok yakın değiliz ancak iyi anlaşıyoruz"

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Yaz arasında Fernando Alonso'yu Aston Martin'e, genç sürücüleri Oscar Piastri'yi ise McLaren'e kaptıran Alpine, diğer seçeneklere yöneldi ve AlphaTauri'den ayrılmak istediği bilinen Pierre Gasly ile anlaştı. Takım böylece tamamen Fransız pilotlardan oluşan bir kadro da kurmuş oldu.

En büyük soru, Gasly'nin yeni takım arkadaşı Ocon ile iyi anlaşıp anlaşamayacağı, nitekim iki sürücü gençlik yıllarından beri birbirleriyle konuşmamaktalar.

Ancak -tıpkı Ocon gibi- bu konunun abartıldığını düşünen Gasly, diğer birçok pilotun daha gergin ilişkilere sahip olduğunu söylüyor.

Autosport/Motorsport.com'a konuşan Gasly, "Bana göre bu konu hakkında çok fazla konuşuluyor."

"Biz iyi anlaşıyoruz. Tamam, çok iyi arkadaş değiliz ama iyi anlaşıyoruz. Bazı etkinliklere katıldık, birbirimizle konuşuyoruz ve padoktaki diğer takım arkadaşları arasındaki ilişkiye baktığımda, kesinlikle bizden daha kötü olanlar olduğunu düşünüyorum."

"Ben ve Esteban hakkında tartışmak istiyorsanız, padoktakilerin %60'ı hakkında da konuşabilirsiniz. Kısacası, aramızda bir sorun yok." dedi.

Piere Gasly, Esteban Ocon, Alpine Fotoğraf: Alpine

Ocon ile aralarındaki çalışma ilişkisinin Alpine'i ileri taşıyacağını düşünen Gasly, "Birlikte iyi çalışacağımıza eminim."

"Her takımda olduğu gibi burada da bir rekabet olacak. Bence bu sağlıklı bir rekabet olacak ve günün sonunda ikimiz de Formula 1'e bu yüzden geldik."

"Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmak için birbirimizi zorladık, şu anda ikimizin de padokta olmasının bir nedeni var. Bu konuda hiç endişelenmiyorum."

"[Esteban'ın] son derece iyi bir sürücü olduğunu biliyorum. Fernando [Alonso] ile mücadele ederken bunu gösterdi."

"Geçen sene şampiyonayı Fernando ile aynı düzeyde tamamladı, dolayısıyla çok iyi bir performans sergilediği söylenebilir."

"Günün sonunda takım arkadaşımın kim olduğu gerçekten önemli değil. F1'deki en iyi pilot olmak istiyorum, bunun için padoktaki herkesle yüzleşmek zorundasınız."

"Esteban takımı tanıyor ve oldukça hızlı, burada olması harika. Takımı ileriye götürmek ve atmamız gereken adımı atmak için takım arkadaşı olarak buna ihtiyacımız var." dedi.