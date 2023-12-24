Gasly: "Ocon ile aramızda 'kişisel düzeyde' bir ilişki yok"

Fransız takım arkadaşlarının birbirleriyle geçinemediklerine dair söylentiler, Normandiya çevresindeki çocukluklarına ve kart yarışlarındaki ilk günlerine kadar uzanıyor.

Bu yıl Red Bull ailesinden Alpine'e gelen Gasly, Auto Motor und Sport'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Milliyetin bununla hiçbir ilgisi yok."

"Aramızda duran şey hayatlarımızın hikayesi. Ancak takım arkadaşlığımız iyi işliyor çünkü ikimiz de kazanmak istiyoruz. Bu da ancak bir takım olarak ve takım içinde çalışırsanız mümkün olabilir."

Bununla birlikte, Ocon ile hâlâ birbirlerinden hoşlanmadıklarını da itiraf ediyor.

Gasly, "Kişisel düzeyde aramızda bir ilişki yok, buna ihtiyacım da yok."

"İhtiyacım olan şey takım için mümkün olduğunca çok çalışacak bir Esteban. Bu benim için yeterli." dedi.

Bu nedenle her zaman Ocon'un önünde olmak gibi bir takıntısı olmadığında ısrar ediyor.

Fotoğraf: Alpine Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alpine

"Herkesi yenmek istiyorum, benim odak noktam Ocon değil."

"Eğer herkesi yenersem, onu da yenerim. Bunu yapmak için bu düelloya değil, tamamen kendime konsantre olmalıyım."

Alpine için sahiplik ve yönetim kargaşası arasında zor bir yıl oldu ve Renault bağlantılı takım şampiyonada altıncı sıraya geriledi.

Gasly, "Özellikle elektrik enerjisi söz konusu olduğunda güç eksikliğimiz var."

"Ama aerodinamik gelişim açısından da hedeflerimizi kaçırdık."

"Bazı iyi geliştirmeler yaptık ama bunlar McLaren ile kıyaslanamaz bile. Aston Martin sezona bizden daha iyi bir başlangıç yaptı ama bazı yarışlarda onlarla yakınlaştık ki bu da geliştiğimizi gösteriyor. Yine de sonuçta istediğimiz kadar yaklaşamadık." dedi.