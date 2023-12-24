Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Gasly: "Ocon ile aramızda 'kişisel düzeyde' bir ilişki yok"

Formula 1'de takım arkadaşı olarak geçirdikleri bir yılın ardından bile Pierre Gasly, Esteban Ocon ile aralarında 'hiçbir ilişki' olmadığını itiraf ediyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Güncelleme
Esteban Ocon, Alpine A523, Pierre Gasly ile mücadele ediyor, Alpine A523

Fransız takım arkadaşlarının birbirleriyle geçinemediklerine dair söylentiler, Normandiya çevresindeki çocukluklarına ve kart yarışlarındaki ilk günlerine kadar uzanıyor.

Bu yıl Red Bull ailesinden Alpine'e gelen Gasly, Auto Motor und Sport'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Milliyetin bununla hiçbir ilgisi yok."

"Aramızda duran şey hayatlarımızın hikayesi. Ancak takım arkadaşlığımız iyi işliyor çünkü ikimiz de kazanmak istiyoruz. Bu da ancak bir takım olarak ve takım içinde çalışırsanız mümkün olabilir."

Bununla birlikte, Ocon ile hâlâ birbirlerinden hoşlanmadıklarını da itiraf ediyor.

Gasly, "Kişisel düzeyde aramızda bir ilişki yok, buna ihtiyacım da yok."

"İhtiyacım olan şey takım için mümkün olduğunca çok çalışacak bir Esteban. Bu benim için yeterli." dedi. 

Bu nedenle her zaman Ocon'un önünde olmak gibi bir takıntısı olmadığında ısrar ediyor.

Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alpine

Fotoğraf: Alpine

Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alpine

"Herkesi yenmek istiyorum, benim odak noktam Ocon değil."

"Eğer herkesi yenersem, onu da yenerim. Bunu yapmak için bu düelloya değil, tamamen kendime konsantre olmalıyım."

Alpine için sahiplik ve yönetim kargaşası arasında zor bir yıl oldu ve Renault bağlantılı takım şampiyonada altıncı sıraya geriledi.

Gasly, "Özellikle elektrik enerjisi söz konusu olduğunda güç eksikliğimiz var." 

"Ama aerodinamik gelişim açısından da hedeflerimizi kaçırdık."

"Bazı iyi geliştirmeler yaptık ama bunlar McLaren ile kıyaslanamaz bile. Aston Martin sezona bizden daha iyi bir başlangıç yaptı ama bazı yarışlarda onlarla yakınlaştık ki bu da geliştiğimizi gösteriyor. Yine de sonuçta istediğimiz kadar yaklaşamadık." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Verstappen: "Lambiase'nin 'ateşli' mesajlarına ihtiyacım var"
Sonraki haber Bottas: "Perez, Verstappen'in yanında güven eksikliği yaşıyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
McLaren: "2024 aracı üstünde gece gündüz çalışıyoruz"

McLaren: "2024 aracı üstünde gece gündüz çalışıyoruz"

Formula 1

McLaren: "2024 aracı üstünde gece gündüz çalışıyoruz" McLaren: "2024 aracı üstünde gece gündüz çalışıyoruz"

Krack, 2026 ortaklığı öncesinde Honda ile ilişkilerini detaylandırdı

Krack, 2026 ortaklığı öncesinde Honda ile ilişkilerini detaylandırdı

Formula 1

Krack, 2026 ortaklığı öncesinde Honda ile ilişkilerini detaylandırdı Krack, 2026 ortaklığı öncesinde Honda ile ilişkilerini detaylandırdı

Hulkenberg, 2023 Haas güncellemeleri hakkında: "Hiçbir şey elde edemedik"

Hulkenberg, 2023 Haas güncellemeleri hakkında: "Hiçbir şey elde edemedik"

Formula 1

Hulkenberg, 2023 Haas güncellemeleri hakkında: "Hiçbir şey elde edemedik" Hulkenberg, 2023 Haas güncellemeleri hakkında: "Hiçbir şey elde edemedik"

Son Haberler

Alpine, yeni F1 aracını 7 Şubat'ta tanıtacak

Alpine, yeni F1 aracını 7 Şubat'ta tanıtacak

F1 Formula 1

Alpine, yeni F1 aracını 7 Şubat'ta tanıtacak Alpine, yeni F1 aracını 7 Şubat'ta tanıtacak

Wolff: "Brezilya GP'yi hatırlamak istemiyorum"

Wolff: "Brezilya GP'yi hatırlamak istemiyorum"

F1 Formula 1

Wolff: "Brezilya GP'yi hatırlamak istemiyorum" Wolff: "Brezilya GP'yi hatırlamak istemiyorum"

Norris: "Yavaş başlangıç sayesinde araçtan maksimumu almayı öğrendik"

Norris: "Yavaş başlangıç sayesinde araçtan maksimumu almayı öğrendik"

F1 Formula 1

Norris: "Yavaş başlangıç sayesinde araçtan maksimumu almayı öğrendik" Norris: "Yavaş başlangıç sayesinde araçtan maksimumu almayı öğrendik"

Piastri: "Alonso ile çalışmak 'gözlerimi' açtı"

Piastri: "Alonso ile çalışmak 'gözlerimi' açtı"

F1 Formula 1

Piastri: "Alonso ile çalışmak 'gözlerimi' açtı" Piastri: "Alonso ile çalışmak 'gözlerimi' açtı"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol