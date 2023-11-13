Gasly: "Ocon beni asla akşam yemeğine çağırmayacak fakat sorun değil"

İki çocukluk arkadaşı Esteban Ocon ve Pierre Gasly'nin artık birbirleriyle çok iyi anlaşmadığı biliniyor.

İkili bu yıl Alpine'de takım arkadaşı oldu ve zaman zaman pist üstünde birbirlerini eleştirdiler fakat aralarında hiçbir zaman ciddi bir olay olmadı.

Beyond the Grid podcastine konuşan Gasly, ilişkilerini şöyle yorumladı: "Kolay olmayacağını biliyordum ama aynı zamanda çok olgunlaştığımızı da fark ettim."

"Beni nasıl kabul edeceği ve benimle nasıl çalışacağı konusunda biraz endişeliydim. Esteban'ı uzun zamandır tanıyorum, bu yüzden nasıl çalışabileceğimiz hakkında bir fikrim vardı. Karakter ve kişilik olarak farklıyız ama sonunda oldukça iyi çalışıyoruz. Sanırım ikimiz de sorumluluk düzeyini anlıyoruz."

"Sadece birlikte nasıl çalışacağımız, araçtan ve takımdan maksimumu alıp alamayacağımız, aynı yönde hareket edip etmeyeceğimiz konusunda endişeliydim. Her zaman sağlıklı bir rekabet olacağı belliydi çünkü ikimiz de birbirimizi yenmek istesek de, bunun takımın gelişimini ve aracını gelişimini etkilememesini isteriz."

"Birlikte çok fazla zaman geçirmiyoruz fakat bizler sorumluluk sahibi yetişkin insanlarız."

"Çalışma ilişkisinden bahsedecek olursak, oldukça resmiyiz ama ihtiyacım olan şey de bu. Sonunda sadece rekabetçi olmak istiyorum. Esteban'ın beni yemeğe davet etmeyeceğini biliyorum ama bu beni rahatsız etmiyor."

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Brazillian footballer Ronaldinho with Esteban Ocon, Alpine F1 Team and Pierre Gasly, Alpine F1 Team

"Bu durum Yuki ile olanlardan çok farklı. Yuki eşsiz bir insan. Formula 1'e geldiğinde onu destekledim, ona yardım etmeye çalıştım. İlişkimiz çok samimi ve sağlıklıydı."

"Şimdi Esteban ve ben ikimiz de kariyerlerimiz için savaşıyoruz. İkimiz de zirvede olmak istiyoruz. İkimiz de takımın lideri olmak istiyoruz. Bunu kabul ediyorum ve aslında bu mücadeleden heyecan duyuyorum."

"Rekabet etmekten mutluyum çünkü Esteban çok hızlı ve çok yetenekli bir sürücü, bunu kanıtladı. İhtiyacınız olan tek şey sizi ve takımı zorlayacak bir takım arkadaşı."

"Beni yenmek istediğini biliyorum. O da benim onu yenmeyi ne kadar istediğimi biliyor. Burada kişisel bir şey yok çünkü 19 yarışçının hepsi için aynı şey geçerli. Hepsini yenmek istiyorum. Bunu yapmak için de Esteban'ın beni ve aracı geliştirmek adına takımı zorlamasına ihtiyacımız var."

"Biz de tam olarak bunu yapıyoruz. Basın için muhtemelen çok ilginç değil çünkü herkesin beklediği o kıvılcım ve drama yok. Fakat diğer her şey harika."