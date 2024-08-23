Gasly: "Oakes ile çalışmak için sabırsızlanıyorum"
Pierre Gasly, yeni takım patronu Oliver Oakes ile çalışmak için heyecanlı olduğunu söyledi.
Pierre Gasly, Alpine F1 Team
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Alpine pilotu Pierre Gasly, yeni takım patronu Oliver Oakes ile yaptığı görüşmelerin ardından, Oakes'in takım içinde büyük değişiklikler yapacağını ve bu sürecin takımı daha güçlü bir hale getireceğini düşünüyor.
Fransız pilot, Oakes'in genç olmasına rağmen deneyimli bir isim olduğunu ve iki tarafın da bu işbirliğinden büyük fayda sağlayacağını ifade etti.
Oliver Oakes, Team Principal Alpine F1 Team, Flavio Briatore, Executive Advisor, Alpine F1
Fotoğraf: Alpine
Pierre Gasly şunları söyledi: "Oli'yi uzun zamandır tanıyorum, genç olmasına rağmen çok yetenekli ve objektif biri."
"Ona sürücü olarak neleri iyi yaptığımızı ve neleri geliştirmemiz gerektiğini aktarmak benim işim."
"Bu süreçte herkesin görüşlerinin önemli olduğunu düşünüyorum ve onunla çalışmak için sabırsızlanıyorum."
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