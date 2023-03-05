Gasly: "Neden bu kadar geride kaldığıma dair cevabımız yok"

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Alpine, Sakhir'deki testlerde yumuşak lastikleri kullanmayarak ya da düşük yakıt yüküyle çalışmayarak gerçek potansiyelini gizlemişti. Bahreyn GP hafta sonunda ise gerçek performanslarını göstermeye başladılar.

Gasly, ikinci antrenmanda yedinci olup dikkatleri üzerine çekti. Fakat sıralama turlarında Esteban Ocon dokuzuncu olurken, Gasly önden kayma ve çekiş sorunları yaşayıp, Q1'de elendi.

Kendisine neyin yanlış gittiği sorulduğunda Gasly, "Açıkça bir defaya mahsus bir şey. Şu anda ben de cevaplara tam olarak sahip değilim."

"Fakat tüm hafta sonu boyunca ön tarafla boğuştum ve çok fazla önden kayma yaşadım. Neden bu kadar zorlandığımı bilmiyorum, tüm viraj çıkışları dağınıktı."

"Tüm antrenman seanslarında çok rahattım. Seanstan seansa sadece küçük değişiklikler yapıyordum. Aracın genel dengesi bu araca her bindiğimde aynıydı."

"Sıralama turlarında da bir nevi böyle olmasını bekliyorsunuz. Fakat hafta sonu boyunca oluşturduğum tüm referanslar veya beklentiler bir anda yok oldu ve araç dengesi çok değişti."

"Turu bir araya getiremedim ve bu üzüntü verici."

"Ne olduğunu anlamaya çalışacağız çünkü durum ideal değil. Gösterdiklerimize bakarak çok daha fazlası olduğunu biliyorum. Bugün neden bunu çıkaramadığımı biraz anlamam ve yarına odaklanmam gerekiyor."

"Bugün gösterdiğimizden çok daha fazlası olduğuna eminim." dedi.

Pierre Gasly, Alpine A523 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Bunun lastik ısınmasıyla ilgili bir sorun olup olmadığı sorulduğunda Gasly, "Piste çıkış turum ideal değildi."

"Sanırım herkes hemen hemen aynı şeyi söyleyebilir. Yani çıkış turunu suçlayamam, sadece kötü bir turdu ve benim için işler yolunda gitmedi."

"Sorun esas olarak çekişti, virajlardan istediğim gibi çıkamıyordum ve aracın dengesi sıralama turlarının tam tersiydi."

"Bu sorunun cevabını bilmiyorum. Bugün ve hafta sonu boyunca bu soruna bakacağız. Fakat şimdi yarışa odaklanmamız gerekiyor." dedi.

Gasly, diğer bazı araçlarına hızına şaşırdığını da itiraf etti.

"Bu araçların bu kadar hızlı olmasını kesinlikle beklemiyorduk."

"Neredeyse ilk kez tam gaz gittik ve araç diğer seferlere göre çok farklı davrandı. Sadece biraz kendimizi analiz etmemiz gerekiyor."

"Dediğim gibi, yarışta iyi bir tempoya sahip olacağımıza eminim. Yarın bunu telafi edeceğimizi biliyorum ama ilk yarışa bulunduğumuz yerden başlamak pek de ideal değil."