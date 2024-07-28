Gasly: "Ne yazık ki güncellemeler hakkında pek bir şey öğrenemedik"

Pierre Gasly, Spa'da Q3'e kalmayı başaramadı ve seansı 12. sırada noktaladı.

Gasly, genel olarak hayal kırıklığı yaşadığı bir gün geçirdiğini çünkü araçta potansiyel olduğunu düşündüğünü belirtti.

"Q1'de araç harikaydı, denge çok iyiydi ama Q2'de araç çok farklı hissettirdi."

"Gerçekten hayal kırıklığı yaşadım çünkü belli ki araçta iyi bir potansiyel vardı."

Alpine'in güncellemelerden ne tür kazanımlar elde ettiği sorulduğunda Fransız pilot, hava koşulları nedeniyle takımın istediği kadar şey öğrenemediklerini söyledi.

Gasly, "Koşullar nedeniyle istediğimiz kadar çok şey öğrenemedik."

"Performans getirdiğini biliyoruz ama beklediğimizden fazlasını mı yoksa aynısını mı elde ettik bilmiyoruz. Bunu tam olarak anlamamız için başka bir hafta sonuna ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.