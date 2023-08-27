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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Gasly: "Ne yarıştı ama!"

Alpine pilotu Pierre Gasly, bol olaylı ve aksiyon dolu Hollanda GP'yi podyumda tamamlamasının ardından çok mutlu olduğunu söyledi.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Pierre Gasly, Alpine A523

Bu sene Alpine'e geçmesinin ardından zor bir dönem geçiren Gasly, Avusturya GP hafta sonunda sprintte ilk 3'e girse de ana yarışta podyum yapamamıştı.

Gasly, başında ve sonunda yağmurun etkili olduğu Hollanda'da oldukça güçlü bir yarış çıkardı ve günün sonunda 3. olarak Alpine ile ilk, kariyerinin ise 4. podyumunu aldı.

Yarışın ardından konuşan Gasly, "Ne yarıştı ama! Yaz tatilinden dönüş, senenin en kolay zamanı değildir. Her yarış ilerlemeye çalışıyoruz."

"Biraz dinlenmek ve ardından geri dönmek için iyi bir zamandı. Üçüncü olduğumuz için tüm ekip adına aşırı mutluyum." dedi.

Gasly, yarışın ilk bölümünde pit yolunda hız sınırını aştığı için 5 sn zaman cezası almıştı. Bu yüzden pozisyon kaybeden Gasly, yarışın sonunda benzer bir şekilde ceza alan Sergio Perez sayesinde podyuma çıktı.

Gasly yarışın son bölümünde, Perez'in arkasında, Ferrari'den Carlos Sainz'ın ise önünde 4. sırada bulunuyordu.

Perez, yarışın son bölümündeki yoğun yağmurda pite girişte bariyerlere vurmasının ardından pit yoluna ideal bir şekilde giremedi ve hız sınırını aştığı için 5 sn zaman cezası aldı. Bu ceza ile Gasly yarışı 3. sırada tamamlamış oldu.

Gasly, "Yarışın başında 5 sn zaman cezası aldığım için oldukça üzgündüm, bu yüzden 1-1 oldu diye düşünüyorum. Ardından Perez'in 5 sn aralığında kalmak için mümkün olduğu kadar çok zorladım ve bunu başardım. Çok uzun bir yarıştı, baştan sonra çok mücadele doluydu." dedi.

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