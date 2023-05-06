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Gasly: "NASCAR'da çok fazla teknoloji ve geliştirme var"

Pierre Gasly, Charlotte Motor Speedway'deki NASCAR deneyimlerinden bahsetti.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Pierre Gasly, Alpine F1 Team in the Press Conference

Alpine pilotları Esteban Ocon ve Pierre Gasly, Azerbaycan'da kötü geçen hafta sonunun ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne geçerek Charlotte Motor Speedway'de bir mola verdiler.

Ortak bir sponsor sayesinde Ocon ve Gasly, 2012 Cup Serisi Şampiyonu Brad Keselowski'nin sahibi olduğu Roush Fenway Keselowski Racing ile işbirliği yaptı.

NASCAR'ın en uzun yarışı olan Coke 600'ün yapıldığı yerde Ocon, Keselowski ve takım arkadaşı Chris Buescher'ın yarıştığı Ford Mustang'i kullandı.

Deneyimleri hakkında Gasly, şunları söyledi: "Açıkçası pit ekibinin bir parçası olmak istemezdim."

"Bunu oldukça şaşırtıcı buldum çünkü gençken televizyonda biraz NASCAR yarışı izlemiştim, bu farklı bir kültür; farklı bir çalışma şekli."

"Aracı Charlotte'ta sürdük. Çok profesyonel bir pistti ve adeta bir müze gibiydi. Ayrıca NASCAR pit ekibinin sahip olduğu olanakları görmek... Aslında araç üzerinde herhangi bir iş yapmıyorlar, ki bunu oldukça etkileyici buluyorum çünkü gerçek bir ekip gibi görünüyorlar, adeta bir futbol takımı gibi. Sadece tek bir görev için bir araya geliyorlar. Ancak biz Esteban'la çok yavaş kaldık. Bu gerçekten bize göre değil."

Pierre Gasly, Alpine F1 Team

Pierre Gasly, Alpine F1 Team

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Pistin yüksek eğimli virajlarında kayak yapıyor gibi hissettim ve yüzüm o tarafa dönük değildi.  Yana doğru yatmış gibiydim ki bu çok ama çok garipti. Geçmişte hiç böyle bir his yaşamamıştım. Ama beşinci viteste yüksek eğimli virajdan geçerken - hangi hızda bilmiyorum, muhtemelen 240 ya da 250 - gerçekten dibe vuruyor gibi hissettim."

"Bir noktada sigortamı ve aracın sigortalı olup olmadığını düşündüm çünkü çok zorlamamamız gerektiği söylenmişti, ki bunu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz çünkü araca bindiğiniz anda sınırları hissetmek istersiniz."

"Ama söylemeliyim ki, frenleme beni oldukça şaşırttı. Aracın bu kadar sert fren yapmasını beklemiyordum. Virajlar, F1 araçlarında yere basma kuvveti ile deneyimlediğimizden çok uzak. Ancak frenleme ve yüksek eğimli virajlar açısından oldukça şaşırtıcı."

"Araçta göreceğiniz tüm kanatçıklardan etkilendim. Havalandırma açısından da beklediğimden çok daha gelişmiş. Bu araçlarda kesinlikle çok fazla teknoloji ve geliştirme var. Son birkaç yıldaki tüm çalışmalar ve evrim için övgüyü hak ediyorlar."

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