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Formula 1 / Son dakika

Gasly mutlu, Kvyat hayal kırıklığı yaşıyor

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Gasly mutlu, Kvyat hayal kırıklığı yaşıyor
Ekleyen:
, Editör
12 Tem 2020 06:43

AlphaTauri pilotları Pierre Gasly ve Daniil Kvyat, Red Bull Ring'deki sıralama turlarının ardından açıklamalarda bulundular.

Pierre Gasly, bir kez daha harika bir gün geçirdi ve AlphaTauri'yi son bölüme taşıyarak önemli bir başarıya imza attı.

Fransız pilot sekizinci sırada tamamladığı seansın ardından Lando Norris'in de cezasıyla birlikte yarışa yedinci başlayacak.

Gasly, günü şöyle yorumladı: "Sonuçtan memnunum, bugün son bölüme kalmayı başardık. Bu şartlarda sürüş yapmak harika. Tabii ki kolay değil, ama hoşuma gitti. Bence mevcut şartlardan en iyi şekilde yararlandık. Sarı bayrakların son turumuzu engellemesi üzücü. Bu olmasaydı 0.2 veya 0.3 saniye kazanabilir ve beşinci sıraya çıkabilirdim."

"Norris'in cezası sayesinde zaten bir sıra yukarı çıkıyorum ve bu yüzden yedinciye başlayacağım. Yarın hava tamamen farklı olacak. Ama savaşmaya hazırız ve tekrar puan kazanmaya çalışacağız. ”

Daniil Kvyat ise 14. sırada tamamladığı günün ardından hayal kırıklığını gizlemedi.

“Sıralama turları umduğum kadar iyi değildi. İlk seanstan sonra, her şey yolunda gibi görünüyordu, ancak ikinci denememde zamanımı geliştiremedim çünkü araç çok kaydı."

"Bu, uzun zaman sonra yapılan ilk yağmurlu seanstı. Elimden gelen her şeyi yaptım ama sonuç buydu. Bundan memnun değilim. Yarıştan ne bekleyeceğimi bilmiyorum. Sorunlardan kaçınmak gerekiyor. Umarım bu sayede puan kazanabilirim. Her şansı denemeye çalışacağım. ”

Neden yavaş kaldığı sorusuna Kvyat, "İyi bir tur olduğunu düşündüm ve kendimi iyi hissettim. Ama araçta yeterli yol tutuş yoktu ve kayıyordu. Yani elimden geleni yaptım. Lastikleri ve diğer tüm farklılıkları araştırmalıyız. Dediğim gibi sonuçtan memnun değilim ama elimden geleni de yaptım. Sadece araç beklediğim gibi iyi sonuç vermedi." yanıtını verdi.

 
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Editör Kemal Şengül

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