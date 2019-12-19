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Formula 1 / Son dakika

Gasly: "Motor sporlarının daha uygun fiyatlı olması gerekiyor"

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Gasly: "Motor sporlarının daha uygun fiyatlı olması gerekiyor"
Ekleyen:
, Editör
19 Ara 2019 06:48

Pierre Gasly, motor sporlarının çok pahalı olduğunu ve daha uygun fiyatlı hale getirmeleri gerektiğini söyledi.

Dünyada artık motor sporlarına katılmak oldukça zorlaşırken, Formula 1'e girmek isteyen genç sürücüler, karting de dahil olmak üzere alt serilerde yarışabilmek için çok fazla para ödemek zorunda kalıyorlar.

Pierre Gasly, 2011'de Formula 4'te yarışmaya başladı ve altı yıl sonra da Formula 1'e adım attı. Bu süre zarfında altı şampiyonada yarışırken, Formula Renault ile GP2'de şampiyon oldu.

Yarıştığı her seride önlerde yer alan Fransız pilota göre, daha genç sürücülere sahip olmak için alt kategorilerdeki maddi sorunların çözülmesi gerekiyor.

Fransız pilot, “Geçtiğimiz 10 yıl boyunca çeşitli şampiyonalarda yarıştım ve çok eğlendim. En çok hangisini beğendim? Şahsen, Renault World Series'i seçerdim. Araç çok iyiydi ve ilk testlerde çok sevmiştim. Çünkü çok büyük bir yere basma gücü var ve virajları inanılmaz hızlı şekilde dönebiliyorsunuz."

"Ama maalesef maliyeti nedeniyle motor sporları dünyasında artık mevcut değil. Red Bull'un genç sürücü programına girinceye kadar elbette maddi desteğe sahiptim, ama bu paranın yeterli olup olmayacağından her zaman şüpheliydim. Motor sporlarının daha erişilebilir olmasını istiyorum."

"Alt kategorilerin bütçelerini azaltmamız gerekiyor ve araçların daha basit ama daha ucuz olmasını istiyorum. Motor sporlarında en azından ne yapabileceğini gösterme şansını hak eden birçok yetenekli sürücü var. Ama çoğunun kariyeri, parasızlık nedeniyle daha başlamadan sona eriyor."

"Elbette otomobil yarışları karting ile karşılaştırıldığında tamamen farklı bir dünya. Orada sadece bir yarışçı olarak değil, bir insan olarak da gelişiyorsunuz."

"2011 yılında 15 yaşındaydım, şimdi 23 yaşındayım. Zaman çok çabuk akıyor. Bu on yıllık süreçte Jules Bianchi ve Antoine Hubert'i kaybettik. Jules, mevcut nesilin ağabeyiydi. Anthoine ise benim için bir kardeş gibiydi. Birlikte büyüdük. Ölümünden birkaç ay sonra bile, artık hayatta olmadığı fikrine alışamıyorum." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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