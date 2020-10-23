Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
FP3:
12 Saat
:
33 Dakika
:
39 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
31 Eki
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
48 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Portekiz GP / Son dakika

Gasly, motor sorununun ardından ceza alabilir

paylaşım
yorumlar
Gasly, motor sorununun ardından ceza alabilir
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Pierre Gasly, Portekiz GP 2. antrenman seansında yaşadığı motor sorunundan önce sadece birkaç saniye uyarı aldığını ve önlem alamadan motorun patladığını söyledi.

Fransız sürücü, ikinci antrenman seansında aracından yükselen alevlerin ardından aracını kenara çekerek dışarı çıktı ve kırmızı bayraklara sebep oldu.

Araç o esnada tüm elektrik sistemini kaybetmiş. Pist görevlilerinin aracın bulunduğu noktaya ulaşmaları biraz zaman aldı. Onlar gelene kadar aracın arka tarafı ciddi hasar görmüş oldu.

Gasly halihazırda güç ünitesindeki 6 parçada sınırdaydı. Yani güç ünitesinde herhangi bir bölüm değişirse Gasly grid cezası alacak.

Gasly, "Durmadan 5 sn önce her şeyi kaybettim. Direksiyonu, araçtaki elektriği..."

"Ne olduğunu inceliyoruz. Açıkçası aracın arkasında çok fazla alev vardı ve her şey yanıyordu. Bu yüzden neler olduğunu iyice analiz etmeliyiz."

"Tabii ki bu durum ideal değil. Yumuşak lastiklerle sürüş yapamadık. Sadece sabah seansında temel bir sürüş yapabildik."

"Böylesi yeni pistlerde sürüşü kaçırmak ideal değil. Ancak durum, ne yazık ki böyle. Dany'nin tarafından mümkün olduğu kadar çok veri almaya çalışacağız."

"Performans açısından tüm gün iyi göründük ancak araçta süper rahat hissetmiyorum. Bu yüzden Cumartesi günü gelişebileceğimizi düşünüyorum. 3. antrenman önemli olacak. Kaybı telafi etmeliyiz." dedi.

 
Hamilton: "Aracım 2. antrenmanda oldukça kötüydü"

Önceki haber

Hamilton: "Aracım 2. antrenmanda oldukça kötüydü"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Pilotlar Pierre Gasly
Takımlar Alpha Racing
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

Verstappen: "İnsanlar telsiz konuşmamdan alındılarsa bu benim problemim değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "İnsanlar telsiz konuşmamdan alındılarsa bu benim problemim değil"

Hayallerinle Yarış Honda e-GP kayıtları 23 Ekim'de başlıyor
eSpor eSpor / Özel Haber

Hayallerinle Yarış Honda e-GP kayıtları 23 Ekim'de başlıyor

Hamilton: "Aracım 2. antrenmanda oldukça kötüydü"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Aracım 2. antrenmanda oldukça kötüydü"

Portekiz GP 2. antrenman: İki kez durdurulan seansta lider Bottas!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Portekiz GP 2. antrenman: İki kez durdurulan seansta lider Bottas!

LGBTQ+ hareketi, Petrov'un F1 hakemi olmasını eleştirdi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

LGBTQ+ hareketi, Petrov'un F1 hakemi olmasını eleştirdi

Portekiz GP 1. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Portekiz GP 1. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2

Gasly, motor sorununun ardından ceza alabilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Gasly, motor sorununun ardından ceza alabilir

Renault, prototip lastikleri karıştırdığı için uyarı aldı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Renault, prototip lastikleri karıştırdığı için uyarı aldı

Son Haberler

Gasly, motor sorununun ardından ceza alabilir
F1 Formula 1 / Son dakika

Gasly, motor sorununun ardından ceza alabilir

Hamilton: "Aracım 2. antrenmanda oldukça kötüydü"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Aracım 2. antrenmanda oldukça kötüydü"

Renault, prototip lastikleri karıştırdığı için uyarı aldı
F1 Formula 1 / Son dakika

Renault, prototip lastikleri karıştırdığı için uyarı aldı

Verstappen, Stroll'le FP2 kazasında kendini haklı görüyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, Stroll'le FP2 kazasında kendini haklı görüyor

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen: "İnsanlar telsiz konuşmamdan alındılarsa bu benim problemim değil"

2
eSpor

Hayallerinle Yarış Honda e-GP kayıtları 23 Ekim'de başlıyor

1s
3
Formula 1

Hamilton: "Aracım 2. antrenmanda oldukça kötüydü"

1s
4
Formula 1

Portekiz GP 2. antrenman: İki kez durdurulan seansta lider Bottas!

5
Formula 1

LGBTQ+ hareketi, Petrov'un F1 hakemi olmasını eleştirdi

Son Haberler

Gasly, motor sorununun ardından ceza alabilir
F1

Gasly, motor sorununun ardından ceza alabilir

Hamilton: "Aracım 2. antrenmanda oldukça kötüydü"
F1

Hamilton: "Aracım 2. antrenmanda oldukça kötüydü"

Renault, prototip lastikleri karıştırdığı için uyarı aldı
F1

Renault, prototip lastikleri karıştırdığı için uyarı aldı

Verstappen, Stroll'le FP2 kazasında kendini haklı görüyor
F1

Verstappen, Stroll'le FP2 kazasında kendini haklı görüyor

Verstappen - Stroll olayına ceza çıkmadı
F1

Verstappen - Stroll olayına ceza çıkmadı

Son Videolar

Grosjean ve Magnussen, Haas'tan ayrılacak 02:39
Formula 1

Grosjean ve Magnussen, Haas'tan ayrılacak

Red Bull RB16 ön kanadı 00:55
Formula 1

Red Bull RB16 ön kanadı

Grand Prix Greats – Portekiz GP'deki en iyi anlar 04:56
Formula 1

Grand Prix Greats – Portekiz GP'deki en iyi anlar

Formula 1 takım logoları ne manaya geliyor? 04:01
Formula 1

Formula 1 takım logoları ne manaya geliyor?

Ferrari F2004 vs Mercedes W11 05:05
Formula 1

Ferrari F2004 vs Mercedes W11

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.