Gasly, motor sorununun ardından ceza alabilir

Fransız sürücü, ikinci antrenman seansında aracından yükselen alevlerin ardından aracını kenara çekerek dışarı çıktı ve kırmızı bayraklara sebep oldu.

Araç o esnada tüm elektrik sistemini kaybetmiş. Pist görevlilerinin aracın bulunduğu noktaya ulaşmaları biraz zaman aldı. Onlar gelene kadar aracın arka tarafı ciddi hasar görmüş oldu.

Gasly halihazırda güç ünitesindeki 6 parçada sınırdaydı. Yani güç ünitesinde herhangi bir bölüm değişirse Gasly grid cezası alacak.

Gasly, "Durmadan 5 sn önce her şeyi kaybettim. Direksiyonu, araçtaki elektriği..."

"Ne olduğunu inceliyoruz. Açıkçası aracın arkasında çok fazla alev vardı ve her şey yanıyordu. Bu yüzden neler olduğunu iyice analiz etmeliyiz."

"Tabii ki bu durum ideal değil. Yumuşak lastiklerle sürüş yapamadık. Sadece sabah seansında temel bir sürüş yapabildik."

"Böylesi yeni pistlerde sürüşü kaçırmak ideal değil. Ancak durum, ne yazık ki böyle. Dany'nin tarafından mümkün olduğu kadar çok veri almaya çalışacağız."

"Performans açısından tüm gün iyi göründük ancak araçta süper rahat hissetmiyorum. Bu yüzden Cumartesi günü gelişebileceğimizi düşünüyorum. 3. antrenman önemli olacak. Kaybı telafi etmeliyiz." dedi.