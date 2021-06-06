Gasly, motor probleminin podyuma mâl olacağı konusunda endişelenmiş

AlphaTauri sürücüsü Bakü hafta sonunda güçlü bir tempo gösterdi ve yarışa dördüncü sırada başladı.

Ancak yarışta birkaç pozisyon kaybetti ve takım radyosunda Aston Martin sürücüsü Sebastian Vettel'in onu düzlükte kolayca geçebilmesi hakkında hüsranını belirtmişti.

Bu noktada, Gasly'nin motorunun gücü düşüktü ve düzlüklerde rakiplerine karşı savunmasız kalmıştı.

Yarıştan sonra konuşan Fransız pilot, şu ifadeleri kullandı: ''Yarışın ortalarından itibaren çok zordu çünkü bir motor sorunu yaşadık. Çok güç kaybediyorduk ve Seb yarışın ortasında bizi geçebildi. Arkadaki araçlar yüzünden bu iki turun çok zor olacağını biliyordum ve denedim.''

''Örneğin, Yuki ile aramda çok açık bir fark vardı. Pittekiler bana hasarı sınırlandırmam için birçok motor ayarı yapmamı söylediler.''

''İkinci sektörde çok güçlüydüm ancak düzlükler çok zordu. Seb beni geçtiğinde bir şey yapamadım.''

Gasly, yarışa tekrar başlamadan önce dördüncü sıradaydı ve tekrar başladıktan sonra başka sürücülerin onu geçebileceğini düşündüğünü söyledi. Fransız sürücü, yarış tekrar başladıktan sonra Charles Leclerc'le verdiği podyum savaşını kazanan isim oldu.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Charles Leclerc, Ferrari SF21, and Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Gasly konuyla ilgili şu yorumlarda bulundu: ''Son iki turda ne yaparsam yapayım Charles'ın beni düzlükte geçeceğini biliyordum. Öyle de oldu.''

''Bu yüzden onun yarattığı hava koridoru etkisine girdim ve birinci virajda da tekrar şansımı denedim. Üçüncü virajda bana yaklaştı ve çok geç frenlemem gerekti.''

''Sonrasında da, Seb için frenleri sınırına kadar zorladım. O sırada duvara çarpacağımı düşünmüştüm. Bir şekilde durmayı başardım. Nasıl yaptım bilmiyorum ancak geç frenledim.''

''Charles'la da aynısı yaşandı. Bu podyumu gerçekten istedim. Bazı büyük riskler aldım ancak kesinlikle buna değdi.''

2021 sezonuna zor bir başlangıç yapan Gasly, yarıştan sonra podyum sevincini şöyle belirtti: ''İnanılmazdı! Dürüst olmak gerekirse ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bu çok yoğun bir yarıştı ve özellikle son iki tur inanılmaz gergindi.''

''Araç, tüm hafta sonu harikaydı ve her seansta bunu gördük. Sıralamalardan sonra, pozisyonumuzu koruyacak mıyız yoksa podyum için savaşabilecek miyiz bilmiyordum ancak sonunda, podyum için savaştık.''

''Daha önce birinci ve ikinci sırada bitirdim, hiç üçüncü sırada bitirmemiştim. Bu podyumu alabilmek harika hissettiriyor.''