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Formula 1 / Son dakika

Gasly: "Monza'daki zaferden sonra baskı çok yüksek"

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Gasly: "Monza'daki zaferden sonra baskı çok yüksek"
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, Editör

AlphaTauri Pierre Gasly, Monza'da elde ettiği zaferin ardından üzerindeki baskının ciddi şekilde arttığını kabul ediyor.

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Monza'da gerçekleştirilen İtalya GP'de karşısına çıkan fırsatı değerlendirmiş ve galibiyete ulaşarak kariyerinin ilk zaferini elde etmişti.

Son iki yıllık süreçte zorluklarla karşı karşıya olan Fransız pilotun bu zaferi, özellikle Fransa'da büyük yankı uyandırdı.

Yarışın ardından Gasly'e olan ilgi iyiden iyiye artarken, Fransız sürücü ciddi bir baskıyla karşı karşıya kaldığını kabul ediyor.

Canal Plus'a konuşan genç sürücü, "Bu galibiyetin bu kadar önemli olmasından mutluyum. Sadece Fransa için değil, takımdaki Fransız olmayanlar için de öyleydi. Takımda Honda'nın varlığı nedeniyle olan Japonlara ek olarak bir sürü Britanyalı ve İtalyan var."

"Herkes bu zafer hakkında çok hevesli ve heyecanlıydı, gerçekten çok güzeldi."

"Yarıştan sonra üzerimdeki baskının arttığını ve bazı zorluklarla karşı karşıya kaldığımı söyleyebilirim."

"Özellikle Monza'daki yarıştan hemen sonra olanlarla uğraşmak hiç kolay değildi."

"Yüzlerce mesaj aldım ve belki de hepsine cevap veremedim bile. Ama benim için çok güzel bir andı. Sonuçta ilk zaferinizi asla unutamazsınız."

"Yeniden odak noktamı bulmak kolay değildi. Ama yoğun sezon göz önüne alındığında kesinlikle gerekli olan şey buydu." dedi.

Gasly, AlphaTauri'deki başarısına rağmen gelecek yıl da İtalyan ekipte yarışacak.

 

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Editör Kemal Şengül

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