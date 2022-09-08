Gasly: "Monza'da puan için savaşabiliriz"

Haberi dinle

AlphaTauri son yarışlarda puan mücadelesi veremeyen ya da puan alamayan birkaç takımdan birisi oldu.

Son yıllarda Monza'da genellikle iyi performans sergileyen Gasly, Monza yarışı öncesi şöyle dedi: "Zandvoort'ta zor bir hafta sonu geçirdik. Sıralama turlarında ilerleme kaydettik ancak yarışta rakiplerimizle mücadele edecek hıza sahip değildik. Özellikle de başlangıçta pozisyon kaybedip kendimi trafiğin içinde bulduğum zaman işler daha da zor hale geldi. Ancak bazı faydalı dersler çıkardık ve sezonun Avrupa'daki son yarışına moralli şekilde hazırlanıyorum."

"Monza kendi ülkemden çok da uzak değil, dolayısıyla kariyerim boyunca benim için hep özel bir yer oldu. Bu yarış aynı zamanda takımın kendi ülkesinde yapılıyor, dolayısıyla bizim için inanılmaz bir atmosfer olacak."

"Piste doğru tutumla çıkacağız ve puanlar için savaşacağız. Karşımıza çıkan tüm fırsatlardan mümkün olan en iyi şekilde yararlanmamız önemli. İşimizi iyi yaptığımız takdirde güçlü bir sonuç alabiliriz Pozitif kalmak ve ileriye bakmak önemli."

Yuki Tsunoda da Monza'dan umutlu.

"Zandvoort'ta takım iyi bir iş çıkardı ve sıralamalarda ilerleme kaydettik, ancak yarışta bir diferansiyel sorunu çıktı ve çekilmek zorunda kaldım. Artık bunları geride bıraktım ve tamamen takımımız için çok özel bir yarış olan Monza'ya odaklandım."

"Geçen yıl burada yarışamamıştım. Daha önce Monza'da hiç Formula 1 aracıyla yarışmadım ama Imola'dan sonraki ikinci ülke yarışımızı sabırsızlıkla bekliyorum. Tüm ekip son derece motive olmuş durumda."

"Pistin aracımıza uygun olup olmadığını bilmiyorum, ancak her zaman olduğu gibi araçtan en iyi şekilde yararlanmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Red Bull Content Pool