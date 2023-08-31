Gasly: "Monza, Verstappen için şimdiye kadarki 'en zorlu' yarış olabilir"

Geçtiğimiz hafta sonu Zandvoort'taki kendi yarışında zafere ulaşan Verstappen, Sebastian Vettel'in art arda dokuz galibiyet rekorunu egale etti. Hollandalı pilot, Monza'da zafer elde etmesi durumunda onuncu zaferini elde edecek.

AlphaTauri ile 2020 sezonunda Monza'da kazanan Gasly, burada başarıya ulaşmanın her zaman kolay olmadığı konusunda uyarıda bulundu.

Gasly, "Bence Monza, Max için en zor pist olacak."

"Burası Monza. Çok farklı bir pist, çok düşük sürtünmeye sahip."

"İlk virajda oldukça fazla olay meydana gelebilir. DRS ile büyük bir kazanç var, bu nedenle birisi sizden hava koridoru alırsa büyük bir şans elde edebilir. Eğer Max diğer bazı pistlerde yapabildiği gibi 30 saniye gibi bir fark açarsa şaşırırım." dedi.

Gasly ayrıca Verstappen'in 2023 sezonuna yaklaşımının 'çok olgun' olduğunu düşünüyor.

Fransız pilot, "Yaptığı şey takdir edilmeli çünkü hiç hata yapmıyor."

"Geçen hafta sonu bile bir kilitlenme yaşayabilir ve dümdüz gidebilirdi. Bence risk alma konusunda çok olgun davrandı."

"Bunu görebiliyordunuz, geçen hafta sonu ıslak zeminde fark açamadığı zamanlar oldu."

"Daha hızlı olduğunu biliyorsunuz, daha da hızlı olabilirdi ama her şeyi kontrol altında tuttu. Ne zaman çok fazla risk almayacağını biliyor ve işler yoluna girdiğinde zorlamaya başlıyor. Yani buna yaklaşımı çok olgun." yorumunu yaptı.

Gasly, Verstappen ve Red Bull'un bu yıl ulaşılmaz bir seviyede çalıştığına ve böyle bir başarı serisinin ardından kendilerini 'yenilmez hissettiklerine' inanıyor.

"Tüm iyi malzemeleri bir araya getirdiğinizde, iyi bir yemek elde edersiniz."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Pierre Gasly, Alpine F1 Team, 3rd position, on the podium Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Çürük domateslerle iyi bir pizza yapmaya çalışmak işe yaramaz. İyi bir temelleri, iyi bir araçları ve mükemmel bir pilotları var."

"[Verstappen] takımın odak noktası, takımın her şeyi. Her zaman en iyi performansını sergiliyor ve bu da böyle bir hakimiyetle sonuçlanıyor. Bence Red Bull aracı objektif olarak da bu padoktaki en hızlı araç."

"Çok az hata yapıyorlar, pit stoplarda genellikle en iyiler. Yani performanslarının en üst seviyesindeler ve özellikle garajın Verstappen tarafında onları rahatsız edecek hiçbir şey yok gibi görünüyor."

"Verstappen çok yetenekli. Birinci, ikinci, üçüncü kez kazanmaya başladığınızda sahip olduğunuz becerilerin üzerine bir de özgüven inşa ediyorsunuz."

"Bunun da ötesinde, her hafta sonu en hızlı araca sahip olduğunuzu biliyorsunuz, bu yüzden biraz yenilmez gibi hissediyorlardır."