Gasly, Monako'da puan istiyor

AlphaTauri, sezon öncesi testlerinde ve Bahreyn'deki sıralama turlarında çok iyi görünse de, geride kalan dört yarışta özellikle pazar günleri iyi sonuçlar almakta zorlandı ve sadece dört puan aldı.

Monako GP öncesi konuşan Pierre Gasly, "İspanya oldukça zor bir hafta sonuydu, özellikle de sıralama turları hiç kolay değildi. Son bölüme kalmayı 0.020 saniye ile kaçırdım ve bu sezon ilk kez gridde ilk ona giremedim. Hayal kırıklığına uğradım, çünkü kısmen diğer takımların bazılarının geliştiğini gösteriyor ve farklar artık gerçekten çok küçük."

"Orta gruptaki mücadelede olmak için her şeyi en iyi hale getirmemiz gerektiğini biliyoruz. Yarışta bazı yerlerde zaman kaybettik ve bir noktada 15. sıradaydım, fakat son bölümde pek çok araç geçmeyi başardım. Bir tur daha olsa dokuzuncu olabilirdim. Eğer ceza olmasa daha da iyi olabilirdim."

"Bazı pozitif noktalar ve potansiyel var, ancak birkaç takım ileriye doğru gittiği için, sezonun geri kalanında onlarla savaşmaya devam edebilmek adına çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Herhangi bir motor sporları serisinde kusursuz olmak imkansızdır, ancak her hafta sonu daha fazla puan almak istiyorsak işleri mükemmel bir şekilde yapmaya ve daha fazla hız bulmaya çalışmalıyız."

"Monaco'ya gelirsek, bu gerçekten çok sevdiğim bir pist ve geçen yıl orada yarışamadığım göz önüne alındığında, oraya geri dönmekten çok mutluyum. Bu çok özel bir pist, kesinlikle bu yıl yarıştığımız ilk dört pist gibi değil. Cadde pisti, başta yol tutuş olmak üzere birkaç benzersiz zorluk sunuyor, bu yüzden umarım aracın davranışını hızlı bir şekilde değerlendirebilir, gerekli ayarlamaları yapabilir ve puan kazandığımız yarışlara bir yenisini daha ekleyebiliriz." dedi.

Yuki Tsunoda ise şunları ekledi: "Özellikle İspanya, benim için zor bir hafta sonu olduğundan Monako'yu sabırsızlıkla bekliyorum. Sıralama turlarındaki sürüşümden memnun değildim ve bir hata yaptım, ama bu şeylerin olabileceğini kabul etmeyi ve devam etmeyi öğrenmeliyim. Şimdiye kadar F1'de sadece dört yarışa çıktım ve her seferinde baştan başlıyorum. Sürüşüme odaklanıyorum ve araca mümkün olduğunca uyum sağlamaya çalışıyorum."

"Monako'da hiçbir kategoride yarışmadım, fakat mesela Macau'da yarıştım, bu yüzden cadde pistlerinde oldukça fazla deneyimim var. Monaco gibi bir cadde pistinde çok farklı bir yaklaşıma ihtiyacınız var. En önemli faktörlerden biri, hafta sonu boyunca asfaltın durumunun değişmesi. İlk başta tutuş çok düşük oluyor ve her geçen seans değişiyor. Asıl önemli olan, pistte zamanınızı en iyi şekilde değerlendirmek için antrenmanda hata yapmamak."

"Bu hafta sonu pek çok olağandışı faktör olacak. Monako'da antrenmanların cuma yerine perşembe günü yapılacağını İspanya'daki yarışta öğrendim. Burada konsantrasyonumu kaybetmemek önemli olacak, ancak uyum sağlayabileceğime eminim. İyi hazırlanabilmek için simülatörde çok çalıştım."

"Aracımız, Monako'da bizi bekleyen yavaş virajlarda pek de iyi değil, ama burada daha da önemli şey piste olan adaptasyonum olacak. Antrenmanlarda aracı ayarlamalarına yardımcı olmak için mühendislerime olabildiğince fazla bilgi vermeye çalışacağım ve ben de sürüşüme odaklanacağım. Sıralama turlarının başlangıcında araçta kendinizden emin hissetmeniz çok önemli. Bir cadde pistinde buna sahip olmak, normalden çok daha önemli."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images