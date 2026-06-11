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Formula 1 Monako GP

Gasly: "Monako’da podyumu kaybetmek kariyerimin en zor anıydı"

Yarışı pist üstünde üçüncü sırada bitiren Fransız Alpine pilotu, hak etmediğini düşündüğü iki ceza yüzünden yedinciliğe geriletilmesini kariyerinin en büyük hayal kırıklığı olarak nitelendirdi.

Oleg Karpov Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Pierre Gasly, Alpine

Monako’da damalı bayrağı üçüncü sırada geçen Pierre Gasly, pit alanında hız sınırını aştığı gerekçesiyle verilen iki 5 saniyelik cezanın ardından bir anda kendisini yedinci sırada bulmuştu. 

Yarışın ardından Alpine takımı, kendi telemetri verilerine dayanarak hız sınırının aşılmadığı konusunda ısrarcı olmuş, cezaların iptali için FIA'ya resmi bir "Yeniden İnceleme Hakkı" başvurusunda bulunmuştu.

Kritik duruşmanın, Barselona Grand Prix hafta sonu öncesinde perşembe günü yapılması planlanıyor. Medyanın karşısına çıkan Gasly, Monako'da yaşananların duygusal yükünü hâlâ taşıdığını gizlemedi.

Barselona yarışına hazırlanırken bir yandan da bu hukuki süreçle uğraşmanın ne kadar zor olduğu sorulduğunda Gasly, şu yanıtı verdi: "F1'de ve genel olarak spor kariyerimde yaşadığım en zor gündü dersem kesinlikle abartmış olmam."

"Burada tamamen sportif bir zorluktan bahsediyorum; yani 2019'da Anthoine ile yaşadığımız o trajik süreç gibi değildi.” 

“Sportif açıdan sindirmesi en güç olanı buydu çünkü pistte muazzam bir performans göstermiştim. Sonuçta Formula 1 izleyerek büyümüş bir çocuk olarak, bir Fransız için Monako Grand Prix'sinin anlamı çok özeldir ve orada podyuma çıkma şansını daha önce hiç yakalayamamıştım."

Gasly, Alpine’in her yarış podyum mücadelesi veremediğini, bu yüzden eldeki nadir fırsatın bu şekilde kayıp gitmesinin canını çok daha fazla yaktığını belirtti: "Eğer her hafta sonu podyuma çıkma potansiyeli olan bir aracınız varsa durum biraz daha farklıdır.” 

Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Photo by: Erik Junius

“Kariyerim boyunca henüz altımda böyle bir araç olmadı. Bu yüzden fırsatın yılda bir, belki iki yılda bir geleceğini iyi biliyorum.” 

“O şans kapıyı çaldığında, onu uzanıp alan kişi ben olmak isterim. Monako gibi özel bir yerde, böylesine özel bir sonucu kaybetmek kesinlikle kariyerimin en ama en zor anıydı."

Her şeye rağmen Monako'da takım olarak gösterdikleri performanstan gurur duyduğunu ekleyen Gasly, "Takımla birlikte her şeyi kusursuz uyguladık. Harika bir sıralama turu, harika bir start... İlk startta Lando’yu, ikincisinde ise Isack’ı geçmeyi başardım.” 

“Hafta sonu boyunca başardıklarımızla ne kadar gurur duysak az." dedi.

"Sakinleşmek için Barselona öncesinde kesinlikle birkaç güne ihtiyacım vardı. Monako zaten hem pistte hem de pist dışında çok yoğun bir hafta sonu oldu.” 

“Sürüş yapmak muazzam bir enerji götürüyor ve vücudunuz tamamen adrenalinle doluyor. Pazartesi ve salı günleri bu ruh haliyle olan biteni sindirmek hiç kolay olmadı ancak şu an kafamı %100 olarak bu yeni yarış hafta sonuna verebilecek durumdayım.” 

“Takımla, avukatlarla ve dosyamızla ilgili çok fazla toplantı yaptık. Hâlâ tamamen o anın ve durumun içindeyim."

Mevcut kurallara göre, yarış içinde verilen cezaların iptal edilebilmesi için Alpine takımının, grand prix esnasında hakemlerin elinde bulunmayan "yeni, önemli ve ciddi" bir kanıtı FIA hakemlerine sunması gerekiyor.

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