Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Max Mosley hayatını kaybetti Sonraki / Schumacher, Monako'da yarış ortasında motor sorunları yaşadığını söyledi
Formula 1 / Monako GP Haberler

Gasly: "Monako'da beklediğimizden daha güçlüydük"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Monako Grand Prix'sinde ortaya koydukları performanstan memnun görünüyor.

Gasly: "Monako'da beklediğimizden daha güçlüydük"

Pierre Gasly, altıncı sıradan başladığı yarışta iyi bir performans ortaya koydu ve yarışın tamamı boyunca Lewis Hamilton'ın baskısı altındaydı.

Hatasız geçen hafta sonunu altıncı bitiren Gasly, şöyle konuştu: "Dört kez dünya şampiyonu [Vettel] ile yedi kez dünya şampiyonu [Hamilton] arasında sıkışıp kaldım. Yani bundan daha kötü günlerim oldu! Bir bütün olarak baktığımızda hafta sonundan memnunum. Çünkü altıncı sırayla bu yılki en iyi sıralama turlarımızdan birini geçirdik. Cumartesi günkü tur gerçekten iyiydi. Ayrıca yarışta bazı önemli puanlar almayı başardık. Bunu, Lewis tam arkamızdayken yaptı ve kesinlikle kolay değildi."

"Erken pit stoplar beraber üzerimizde biraz baskı yarattılar ve bundan ötürü ertesi tur karşılık vermek zorunda kaldık. Erken pit stopla beraber arkamızdan gelen Sebastian ve Sergio'nun önünde boş bir pist oluştu. Bugün erken pite girmek büyük avantaj sağlıyordu çünkü sert lastikleri ısıtmak çok zordu. Yine de çok güçlü performans sergiledik ve bence iyi bir iş yaptık."

"Pit stopundan sonra Seb'le yan yana geldik, tepeye çıkarken sanırım 0.050 saniye civarında bir zamana ihtiyacım vardı çünkü yan yanaydık ve eğer 0.050 saniye avantajım olsaydı daha iyi olurdu. Ayrıca pite girdikten sonra Lewis'in hemen önünde döndüm, ona karşı savunma yapmam gerekti çünkü yol tutuş çok kötüydü. Tüm hafta sonu piste çıkış turları zordu. Bu yüzden gözden geçirmemiz gereken şeylerden biri bu."

"Ayrıca mavi bayraklar da vardı ve sanırım orada da biraz vakit kaybettik. Yani her zaman bir şeyler bulabilirsiniz. Ancak genel anlamda sert lastiklerle olan tempo, yumuşaklarla olduğu gibi değildi. Neyi daha iyi yapabileceğimizi görmek için gözden geçirmemiz gereken şeyler var. Fakat bizden çok daha güçlü bir performansa sahip olan Mercedes sürücülerinden birini arkamızda tutuk."

"Bence iyi bir sonuç aldık. Alpine sürücülerinin önünde bitirdik ve bazı hızlı araçları geride bıraktık. Bu, bizim için önemli bir şey, şampiyona için de çok önemli. Sanırım son iki yarıştaki performansımıza baktığımızda, bu hafta sonu beklediğimizden daha iyi performans gösterdiğimizi düşünüyorum."

"Bence çok güçlüydük. Bakü'de şahsen daha iyi yapabileceğim ve takım olarak daha iyi yapabileceğimiz şeyler var. Ancak takım adına mutluyum."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Max Mosley hayatını kaybetti

Önceki haber

Max Mosley hayatını kaybetti

Sonraki haber

Schumacher, Monako'da yarış ortasında motor sorunları yaşadığını söyledi

Schumacher, Monako'da yarış ortasında motor sorunları yaşadığını söyledi
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Pilotlar Pierre Gasly
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes, Bottas'ın aracına sıkışan somunu hâlâ çıkaramadı

6s
2
Formula 1

Mercedes, Bakü'de esnek kanat kullanan takımları protesto etmeyi düşünüyor!

5s
3
Formula 1

Russell, 2022'de Bottas'ın yerini mi alıyor?

1s
4
Formula 1

Max Mosley hayatını kaybetti

1s
5
Formula 1

Ferrari: "Leclerc, vites kutusunu değiştirseydik bile şaft sorunu yaşardı"

4s
Son Haberler
Schumacher, Monako'da yarış ortasında motor sorunları yaşadığını söyledi
F1

Schumacher, Monako'da yarış ortasında motor sorunları yaşadığını söyledi

8dk
Gasly: "Monako'da beklediğimizden daha güçlüydük"
F1

Gasly: "Monako'da beklediğimizden daha güçlüydük"

39dk
Max Mosley hayatını kaybetti
F1

Max Mosley hayatını kaybetti

1s
Russell, 2022'de Bottas'ın yerini mi alıyor?
F1

Russell, 2022'de Bottas'ın yerini mi alıyor?

1s
Alonso: ''Carlos için çok mutluyum''
F1

Alonso: ''Carlos için çok mutluyum''

2s
Son Videolar
Carlos Sainz, Shell'in ''Okula geri döndük'' etkinliğinde quize giriyor 05:26
Formula 1
20s

Carlos Sainz, Shell'in ''Okula geri döndük'' etkinliğinde quize giriyor

2021 Monako GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
23 May 2021

2021 Monako GP grid pozisyonları

Mercedes F1 fabrika turu! 08:01
Formula 1
22 May 2021

Mercedes F1 fabrika turu!

İspanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
9 May 2021

İspanya GP grid pozisyonları

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
6 May 2021

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Max Mosley hayatını kaybetti Azerbaycan GP
Formula 1

Max Mosley hayatını kaybetti

Russell, 2022'de Bottas'ın yerini mi alıyor? Azerbaycan GP
Formula 1

Russell, 2022'de Bottas'ın yerini mi alıyor?

Monako GP: Pilot performans puanları Monako GP
Formula 1

Monako GP: Pilot performans puanları

Pierre Gasly Daha fazlası
Pierre Gasly
Gasly: "AlphaTauri, en hızlı üçüncü takım değil" Emilia Romagna GP
Formula 1

Gasly: "AlphaTauri, en hızlı üçüncü takım değil"

Takım arkadaşı mücadeleleri: Bahreyn GP Bahreyn GP
Formula 1

Takım arkadaşı mücadeleleri: Bahreyn GP

Gasly: "Duygusal makale, çalkantılı dönemi geride bırakmamı sağladı"
Formula 1

Gasly: "Duygusal makale, çalkantılı dönemi geride bırakmamı sağladı"

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes, Bottas'ın aracına sıkışan somunu hâlâ çıkaramadı
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Bottas'ın aracına sıkışan somunu hâlâ çıkaramadı

Mercedes, Bakü'de esnek kanat kullanan takımları protesto etmeyi düşünüyor!
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Bakü'de esnek kanat kullanan takımları protesto etmeyi düşünüyor!

Russell, 2022'de Bottas'ın yerini mi alıyor?
Formula 1 Formula 1

Russell, 2022'de Bottas'ın yerini mi alıyor?

Max Mosley hayatını kaybetti
Formula 1 Formula 1

Max Mosley hayatını kaybetti

Ferrari: "Leclerc, vites kutusunu değiştirseydik bile şaft sorunu yaşardı"
Formula 1 Formula 1

Ferrari: "Leclerc, vites kutusunu değiştirseydik bile şaft sorunu yaşardı"

Monako GP: Verstappen kazandı, Sainz ve Norris podyuma çıktı!
Formula 1 Formula 1

Monako GP: Verstappen kazandı, Sainz ve Norris podyuma çıktı!

Monako GP: Pilot performans puanları
Formula 1 Formula 1

Monako GP: Pilot performans puanları

Alonso: ''Carlos için çok mutluyum''
Formula 1 Formula 1

Alonso: ''Carlos için çok mutluyum''

Son Haberler

Schumacher, Monako'da yarış ortasında motor sorunları yaşadığını söyledi
Formula 1 Formula 1

Schumacher, Monako'da yarış ortasında motor sorunları yaşadığını söyledi

Gasly: "Monako'da beklediğimizden daha güçlüydük"
Formula 1 Formula 1

Gasly: "Monako'da beklediğimizden daha güçlüydük"

Max Mosley hayatını kaybetti
Formula 1 Formula 1

Max Mosley hayatını kaybetti

Russell, 2022'de Bottas'ın yerini mi alıyor?
Formula 1 Formula 1

Russell, 2022'de Bottas'ın yerini mi alıyor?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.