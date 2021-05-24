Gasly: "Monako'da beklediğimizden daha güçlüydük"

Pierre Gasly, altıncı sıradan başladığı yarışta iyi bir performans ortaya koydu ve yarışın tamamı boyunca Lewis Hamilton'ın baskısı altındaydı.

Hatasız geçen hafta sonunu altıncı bitiren Gasly, şöyle konuştu: "Dört kez dünya şampiyonu [Vettel] ile yedi kez dünya şampiyonu [Hamilton] arasında sıkışıp kaldım. Yani bundan daha kötü günlerim oldu! Bir bütün olarak baktığımızda hafta sonundan memnunum. Çünkü altıncı sırayla bu yılki en iyi sıralama turlarımızdan birini geçirdik. Cumartesi günkü tur gerçekten iyiydi. Ayrıca yarışta bazı önemli puanlar almayı başardık. Bunu, Lewis tam arkamızdayken yaptı ve kesinlikle kolay değildi."

"Erken pit stoplar beraber üzerimizde biraz baskı yarattılar ve bundan ötürü ertesi tur karşılık vermek zorunda kaldık. Erken pit stopla beraber arkamızdan gelen Sebastian ve Sergio'nun önünde boş bir pist oluştu. Bugün erken pite girmek büyük avantaj sağlıyordu çünkü sert lastikleri ısıtmak çok zordu. Yine de çok güçlü performans sergiledik ve bence iyi bir iş yaptık."

"Pit stopundan sonra Seb'le yan yana geldik, tepeye çıkarken sanırım 0.050 saniye civarında bir zamana ihtiyacım vardı çünkü yan yanaydık ve eğer 0.050 saniye avantajım olsaydı daha iyi olurdu. Ayrıca pite girdikten sonra Lewis'in hemen önünde döndüm, ona karşı savunma yapmam gerekti çünkü yol tutuş çok kötüydü. Tüm hafta sonu piste çıkış turları zordu. Bu yüzden gözden geçirmemiz gereken şeylerden biri bu."

"Ayrıca mavi bayraklar da vardı ve sanırım orada da biraz vakit kaybettik. Yani her zaman bir şeyler bulabilirsiniz. Ancak genel anlamda sert lastiklerle olan tempo, yumuşaklarla olduğu gibi değildi. Neyi daha iyi yapabileceğimizi görmek için gözden geçirmemiz gereken şeyler var. Fakat bizden çok daha güçlü bir performansa sahip olan Mercedes sürücülerinden birini arkamızda tutuk."

"Bence iyi bir sonuç aldık. Alpine sürücülerinin önünde bitirdik ve bazı hızlı araçları geride bıraktık. Bu, bizim için önemli bir şey, şampiyona için de çok önemli. Sanırım son iki yarıştaki performansımıza baktığımızda, bu hafta sonu beklediğimizden daha iyi performans gösterdiğimizi düşünüyorum."

"Bence çok güçlüydük. Bakü'de şahsen daha iyi yapabileceğim ve takım olarak daha iyi yapabileceğimiz şeyler var. Ancak takım adına mutluyum."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images