Gasly, Monako kararı hakkında: "Yedinciliğe düşürülmemiz zaten adil değildi"

Yarış esnasında George Russell, Oscar Piastri ve Lewis Hamilton gibi isimler, pit yolu hız limitini aştıkları gerekçesiyle verilen cezaları çekmişti. Ancak Gasly ikinci bir pit stop yapmadığı için cezası yarış sonrasına bırakılmış ve Fransız pilot üçüncülükten yedinciliğe düşmüştü.

Alpine ise yarışın ardından cezanın hatalı olduğu gerekçesiyle inceleme talebinde bulundu. Başvuru kabul edilirken, incelemeler sonucunda Gasly'ye verilen iki ceza da iptal edildi ve Fransız pilot yeniden podyumun son basamağına yükseldi.

Bu karar, benzer cezaları yarış sırasında çeken rakip takımların tepkisini topladı. Özellikle McLaren ve Red Bull'un karara itiraz etmeye hazırlandığı belirtiliyor.

Pierre Gasly, Alpine Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

İspanya GP hafta sonunda basına konuşan Gasly ise podyumun hak edilmiş bir sonuç olduğunu dile getirdi: "Pit yolunda 59 km/s hızla gidiyorduk ve 60 km/s'nin üzerine çıktığımız iddia edildi. Oysa durum böyle değildi."

"Bence asıl mesele şu: Başkaları ceza aldı diye, bizim yapmadığımız bir şey yüzünden ceza almamız doğru değil."

"Bir hata bir kez, iki kez ya da üç kez yapılmış olabilir. Bu, aynı hatanın dördüncü kez yapılması gerektiği anlamına gelmez."

"Oscar'ın ya da George'un gerçekten hız limitini aşıp aşmadığını bilmiyorum. Verilerini görmedim. Bizim yaşadığımız durumla aynı şey olup olmadığını da bilmiyorum."

"Eğer gerçekten hak etmedikleri halde ceza aldılarsa bu üzücü olur. Böyle bir şeyin yaşanmasını istemem."

Pierre Gasly, Alpine Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Fransız pilot, takımın cezayı yarış sırasında çekmeme kararını bilinçli olarak aldığını açıkladı: "İkinci kez pite girip cezamızı çekmemeye karar verdik. Çünkü yanlış bir şey yapmadığımızdan emindik ve karara itiraz edecektik."

"Sonuçta FIA'nın sorumluluk alıp kararı geri çevirmesini olumlu buluyorum. Bir hata yapıldığında bunu düzeltmek gerekir. Biz yanlış bir şey yapmadık."

"Sıralama turlarında iyi bir performans sergiledik. Startta Lando Norris'i geçtik. İkinci startın ardından beşinci sıradaydık. Daha sonra Isack Hadjar'ı pist üstünde geçtik ve yarışı üçüncü sırada tamamladık."

"Yanlış bir şey yapmamışken yedinciliğe düşürülmemiz zaten adil değildi."