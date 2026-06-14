Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 İspanya GP

Gasly, Monako kararı hakkında: "Yedinciliğe düşürülmemiz zaten adil değildi"

Pierre Gasly, Monako Grand Prix'sindeki cezasının iptal edilmesinin ardından gelen eleştirilere yanıt verdi ve Alpine'in podyumu hak ettiğini savundu.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Yarış esnasında George Russell, Oscar Piastri ve Lewis Hamilton gibi isimler, pit yolu hız limitini aştıkları gerekçesiyle verilen cezaları çekmişti. Ancak Gasly ikinci bir pit stop yapmadığı için cezası yarış sonrasına bırakılmış ve Fransız pilot üçüncülükten yedinciliğe düşmüştü.

Alpine ise yarışın ardından cezanın hatalı olduğu gerekçesiyle inceleme talebinde bulundu. Başvuru kabul edilirken, incelemeler sonucunda Gasly'ye verilen iki ceza da iptal edildi ve Fransız pilot yeniden podyumun son basamağına yükseldi.

Bu karar, benzer cezaları yarış sırasında çeken rakip takımların tepkisini topladı. Özellikle McLaren ve Red Bull'un karara itiraz etmeye hazırlandığı belirtiliyor.

Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

İspanya GP hafta sonunda basına konuşan Gasly ise podyumun hak edilmiş bir sonuç olduğunu dile getirdi: "Pit yolunda 59 km/s hızla gidiyorduk ve 60 km/s'nin üzerine çıktığımız iddia edildi. Oysa durum böyle değildi."

"Bence asıl mesele şu: Başkaları ceza aldı diye, bizim yapmadığımız bir şey yüzünden ceza almamız doğru değil."

"Bir hata bir kez, iki kez ya da üç kez yapılmış olabilir. Bu, aynı hatanın dördüncü kez yapılması gerektiği anlamına gelmez."

"Oscar'ın ya da George'un gerçekten hız limitini aşıp aşmadığını bilmiyorum. Verilerini görmedim. Bizim yaşadığımız durumla aynı şey olup olmadığını da bilmiyorum."

"Eğer gerçekten hak etmedikleri halde ceza aldılarsa bu üzücü olur. Böyle bir şeyin yaşanmasını istemem."

Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Fransız pilot, takımın cezayı yarış sırasında çekmeme kararını bilinçli olarak aldığını açıkladı: "İkinci kez pite girip cezamızı çekmemeye karar verdik. Çünkü yanlış bir şey yapmadığımızdan emindik ve karara itiraz edecektik."

"Sonuçta FIA'nın sorumluluk alıp kararı geri çevirmesini olumlu buluyorum. Bir hata yapıldığında bunu düzeltmek gerekir. Biz yanlış bir şey yapmadık."

"Sıralama turlarında iyi bir performans sergiledik. Startta Lando Norris'i geçtik. İkinci startın ardından beşinci sıradaydık. Daha sonra Isack Hadjar'ı pist üstünde geçtik ve yarışı üçüncü sırada tamamladık."

"Yanlış bir şey yapmamışken yedinciliğe düşürülmemiz zaten adil değildi."

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Villeneuve: "Kimi'nin arkasında şampiyon şansı var"

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

Sainz: "Formula 1’deki en güçlü yıllarımdan birini geçiriyorum"

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Sainz: "Formula 1’deki en güçlü yıllarımdan birini geçiriyorum"

Piastri: "Bu kadar zorlanmak benim için de sürpriz oldu"

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Piastri: "Bu kadar zorlanmak benim için de sürpriz oldu"

WSBK Misano 2. yarış: Bulega lider, Bahattin kaza yaptı

World Superbike
World Superbike
Misano
WSBK Misano 2. yarış: Bulega lider, Bahattin kaza yaptı

Son Haberler

Sainz: "Formula 1’deki en güçlü yıllarımdan birini geçiriyorum"

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Sainz: "Formula 1’deki en güçlü yıllarımdan birini geçiriyorum"

Antonelli: "Araç adeta pes etti, Lewis'i yakalamaz imkansızdı"

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Antonelli: "Araç adeta pes etti, Lewis'i yakalamaz imkansızdı"

Piastri: "Bu kadar zorlanmak benim için de sürpriz oldu"

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Piastri: "Bu kadar zorlanmak benim için de sürpriz oldu"

WSBK Misano 2. yarış: Bulega lider, Bahattin kaza yaptı

World Superbike
SBK World Superbike
Misano
WSBK Misano 2. yarış: Bulega lider, Bahattin kaza yaptı

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle